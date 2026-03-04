ئاسایشی هەولێر هۆشداری دەداتە هاووڵاتیان و چەند رێنماییەک بڵاودەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر، راگەیەندراوێکی بەپەلەی بۆ پاراستنی گیانی هاووڵاتیان بڵاوکردەوە و تێیدا چەند هۆشداری و رێنماییەکی گرنگی خستە روو.

چوارشەممە 4ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر، لە راگەیەندراوەکەدا داوا لە هاووڵاتیان دەکات، لە کاتی کەوتنەخوارەوەی هەر درۆن یان موشەکێک، بە هیچ شێوەیەک لە شوێنی رووداوەکە کۆ نەبنەوە، ئاماژەی بەوەکردووە، ئەم داواکارییە بۆ ئەوەیە کۆبوونەوەی هاووڵاتیان نەبێتە هۆی دروستبوونی مەترسی لەسەر ژیانیان و رێگری نەکات لە کارەکانی تیمە پەیوەندیدارەکان.

هەروەها ئاسایش هۆشداری دەداتە هاووڵاتیان کە بە هیچ شێوەیەک دەستکاری پارچە و پاشماوەی ئەو تەنە نادیارانە نەکەن کە دەکەونە خوارەوە، چونکە رەنگە مەترسی تەقینەوەیان لێبکرێت یان ماددەی مەترسیداریان تێدابێت کە زیان بە تەندروستییان بگەیەنێت.

لە کۆتاییدا بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر داوا لە هاووڵاتیان دەکات، لە کاتی روودانی هەر حاڵەتێکی لەو شێوەیەدا، دەستبەجێ پەیوەندی بکەن بە هێڵە گەرمەکانی بەڕێوەبەرایەتییەکەیان بۆ ئەوەی تیمەکان بگەنە شوێنی مەبەست.

ژمارەی هێڵە گەرمەکان:

066106

07502522728