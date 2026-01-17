وەزارەتی بەرگری عێراق وەرگرتنەوەی بنکەی عەین ئەسەدی لە هاوپەیمانان ڕاگەیاند

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی بەرگری عێراق بە فەرمی ڕایگەیاند، هێزە سەربازییەکانی عێراق ئەرکی بەڕێوەبردنی بنکەی ئاسمانیی عەین ئەلئەسەدیان لە پارێزگای ئەنبار بەتەواوی گرتووەتە ئەستۆ.

ئەم هەنگاوە دوای تەواوبوونی پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دێت لەو بنکە ستراتیژییە، کە وەک وەرچەرخانێکی گرنگ لە مێژووی سەربازی و سیاسیی عێراقدا هەژمار دەکرێت.

ئەم گۆڕانکارییە لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنە ستراتیژییەکانی نێوان بەغدا و واشنتۆنە بۆ کۆتاییهێنان بە ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە سەرانسەری عێراقدا.

ڕۆژی شەممە 17ی کانونی دووەمی 2026، عەبدولئەمیر ڕەشید یارەڵڵا، سەرۆکی ئەرکانی سوپای عێراق، بە شێوەیەکی مەیدانی سەرپەرشتی پرۆسەی دابەشکردنی ئەرک و بەرپرسیارێتییە سەربازییەکانی لە بنکەی ئاسمانیی عەین ئەلئەسەد کرد.

ئەم هەنگاوە دوای کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئەمریکا و گرتنە دەستی بەڕێوەبردنی بنکەکە لەلایەن سوپای عێراقەوە دێت، کە وەک وەرچەرخانێکی ستراتیژی لە ململانێ و هاوسەنگییەکانی ناوچەکەدا دەبینرێت.

لەم سەردانەدا کە فەرماندە باڵاکانی هێزی وشکانی، ئاسمانی، فڕۆکەوانیی سوپا و هەواڵگری سەربازی یاوەری بوون، یارەڵڵا ڕاستەوخۆ چاودێری جێگیرکردنی لیوای 60ی هێزە تایبەتەکان و فەرماندەییەکانی تری کرد.

ئەم گۆڕانکارییە سەربازییە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە لەناو گێژاوێکی سیاسی و ئەمنیی تونددایە، وەرگرتنی ئەم بەرپرسیارێتییەش تاقیکردنەوەیەکی گەورەیە بۆ توانای هێزە نیشتمانییەکان لە پاراستنی سەقامگیریدا.

لە ڕەهەندە سیاسییەکەیەوە، ئەم کشانەوەیە و گۆڕانی نەخشەی هێز، گرنگیی پێگەی هەرێمی کوردستان وەک جێگرەوەیەکی ئارام و پشتبەستراو زیاتر دەردەخات، لە کاتێکدا ناوەڕاست و خواری عێراق ڕووبەڕووی ئالنگاریی نوێ دەبنەوە.