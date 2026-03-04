باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا داوا لە هاووڵاتیانی دەکات بەزووترین کات عێراق جێبهێڵن

پێش 10 خولەک

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا هۆشداریی دەداتە هاووڵاتیانی بەوەی بەزووترین کات عێراق جێبهێڵن و بڕۆن،

ئەمڕۆ چوارشەممە، 4ـی ئاداری 2026، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا لە پلاتفۆڕمی ئێکس رایگەیاندووە، داوا لە هاووڵاتیانی ئەمریکی لە عێراق دەکەین لەکاتی باشتربوونی دۆخی ئەمنی بە زووترین کات عێراق جێبهێڵن و بڕۆن.

باڵیۆزخانە ئاماژەی بەوەشداوە، رەنگە دەسەڵاتدارانی عێراق لە ماوەیەکی کورتدا ئاسمانی عێراق بکەنەوە و دایبخەنەوە. بەبێ ئاگادار کردنەوەی پێشوەختە.