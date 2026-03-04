عەباس عێراقچی: ترەمپ وەک 'مامەڵەی خانووبەرە' سەیری دۆسیە ئەتۆمییەکەی دەکرد

پێش کاتژمێرێک

عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە پەیامێکیدا هێرش دەکاتە سەر سیاسەتەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا و رایدەگەیەنێت؛ ناوبراو پرۆسەی دیپلۆماسی وێران کردووە.

عێراقچی لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" ئاماژەی بەوە کردووە، کاتێک دانوستانە ئەتۆمییەکە وەک "مامەڵەیەکی خانووبەرە" سەیر دەکرێن و گوتەی ناڕاست واقیعەکان دەشارێتەوە، هەرگیز چاوەڕوانییە ناڕاستەکان ناتوانرێت بەدی بهێنرێن.

وەزیری دەرەوەی ئێران لە درێژەی پەیامەکەیدا نووسیویەتی: "دەرئەنجامی ئەم جۆرە مامەڵانە تەنیا بۆردومانکردنی مێزی دانوستان بوو لە رق و کینە."

عێراقچی بە راشکاوی دۆناڵد ترەمپ بە "خاین" ناودەبات و دەڵێت: "ترەمپ خیانەتی لە دیپلۆماسی و ئەو ئەمریکییانەش کرد کە هەڵیانبژاردبوو."

ئەم گوتانەی عێراقچی لە کاتێکدایە پەیوەندییەکانی نێوان تاران و واشنتن بەهۆی کشانەوەی ترەمپ لە رێککەوتنی ئەتۆمی لە ساڵی 2018 و سەپاندنی سزای قورس بەسەر ئێراندا، تا ئێستاش لە جەنگدایە لەگەڵ ئەو وڵاتە و ئیسرائیل.