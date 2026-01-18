هاووڵاتییەکی بەغدا: هیوادارم سەرۆک بارزانی سەرکردایەتی عێراق بکات

پێش کاتژمێرێک

لەنێو جەنجاڵی و مێژووە پڕ لە کتێبفرۆشیەکەی شەقامی موتەنەبی بەغدا، ئێستا تەنیا باس باسی چارەنووسە نادیارەکەی عێراقە. لە کاتێکدا ناوچەکە لەبەردەم کڵپەی ئاگری جەنگێکی فراوانەوەیە، ڕۆشنبیران و چاودێرانی عێراقی بە نائومێدی و نیگەرانییەوە لە ئاسۆی وڵاتەکەیان دەڕوانن.

را و بۆچوونی شەقامی رۆشنبیری عێراقی لەبارەی ئاییندەی وڵات لە سایەی گۆڕانکارییەکانی ناوچەکەدا دابەشبووە؛ بەشێکی کەم هێشتا باس لە دەرفەتێک بۆ چاکسازی دەکەن، بەڵام زۆرینەیان نایشارنەوە و باس لە رەشبینییەکی قووڵ دەکەن و پێیان وایە هیواکان بۆ تێپەڕاندنی قەیرانەکان بەرەو نەمان چوون.

ئەحمەد ئەلسەڕاجی، چاودێری سیاسی، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 دەڵێت: هاووڵاتییان بەتەواوی هیوایان بە پرۆسەی سیاسی لەدەستداوە. پێنج حکوومەتی یەک لەدوای یەک هاتن و چوون، بەڵام هەموویان لە بازنەی ململانێ لەسەر دەستکەوت و غەنیمەدا مانەوە. هیچ کام لەو حکوومەتانە پرۆژەیەکی راستەقینەیان بۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەت و چارەسەری کێشەکان پێ نەبووە.

یەکێکی دیکە لەو مۆتەکانەی باڵی بەسەر ناوەندە رۆشنبیرییەکاندا کێشاوە، ترسی تێوەگلانی عێراقە لە ململانێی وڵاتانی ناوچەکە.

لەیس جوامێر، رۆژنامەنووس، بە کوردستان24ی راگەیاند: "ئەمریکا گرووپە چەکدارەکانی عێراق وەک باڵی ئێران دەبینێت. هەر هەڕەشەیەک بۆ سەر تاران، کاردانەوەی ئەم گرووپانەی لێ دەکەوێتەوە و لە کۆتاییدا باجەکەی تەنیا عێراق و خەڵکەکەی دەیدەن."

هەر لەو چوارچێوەیەدا، ماهر عەبد جەودە، چاودێری سیاسی، دەڵێت: "جەنگ هیچ سنوورێک ناناسێت و تەڕ و وشک پێکەوە دەسووتێنێت، بۆیە نیگەرانییەکانی کۆمەڵگەی عێراقی لەم قۆناغەدا تەواو جێگەی خۆیەتی."

هاووڵاتییانی عێراق ئاماژە بەوە دەکەن، سیاسییەکان لە دروستکردنی واقعێکی ئابووریی جێگیردا شکستیان هێناوە و تەنیا خەریکی پاراستنی بەرژەوەندییە تایبەتەکانیان بوون. لەنێو ئەم بێهیواییەدا، هەندێک لە هاووڵاتییان چاویان لە مۆدێلێکی سەرکردایەتیی جیاوازە.

هاووڵاتییەکی نیشتەجێی بەغدا بە کوردستان24ی گوت: "دۆخی ئابووری بنچینەی بونیادنانی کۆمەڵگەیە، بەڵام بەداخەوە سیاسییەکانی عێراق تەنیا بوونە رێگر لەبەردەم گەشەپێدان. من هیوادارم سەرۆک بارزانی سەرکردایەتی عێراق بکات؛ چونکە ئەو دەتوانێت بناغەیەکی ئابووریی پتەو و ژیانێکی شایستە بۆ عێراق دروست بکات کە هاوتای پێوەرە نێودەوڵەتییەکان بێت."

عێراق لەبەردەم تاقیکردنەوەیەکی سەختدایە رۆژانی داهاتوو و پێشهاتە خێراکانی ناوچەکە دەبنە دادوەری سەرەکی بۆ دیاریکردنی چارەنووسی وڵاتێک کە خەڵکەکەی لەنێوان ئاگر و بێهیواییدا چاوەڕێی گۆڕانکاری دەکەن.