قاسم ئەعرەجی: عێراقیش هێزی زیاتر رەوانەی سنوورەکان دەکات

پێش 15 خولەک

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق، رایگەیاند، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا لەگەڵ عەلی باقری، جێگری ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران، دوایین پێشهاتە ئەمنییەکانی ناوچەکە و پرسی پاراستنی سنوورەکانی نێوان هەردوو وڵاتی تاوتوێ کردووە.

چوارشەممە 4ـی ئاداری 2026، قاسم ئەعرەجی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق، لە پلاتفۆرمی ( ئێکس ) نووسیویەتی، لە پەویوەندییەکی تەلەفۆنییدا لەگەڵ عەلی باقری جێگری ئەمینداری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ئێران قسەی کردووە، ئاماژەی بەوەکردووە، لە پەیوەندییەکەدا، باقری رایگەیاندووە وڵاتەکەی بە فەرمی وڵاتانی کەنداوی ئاگادار کردووەتەوە کە لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانیدا، بە هیچ شێوەیەک باڵیۆزخانەکان، کێڵگە نەوتییەکان و دامەزراوە مەدەنییەکان ناکاتە ئامانج، جەختیشی کردەوە کە هێرشەکانی ئێران تەنها بۆ سەر بنکە و بارەگا ئەمریکییەکان بووە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، جێگری ئەمینداری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی ئێران داوای لە حکوومەتی عێراق کردووە، پێویستە عێراق بەپێی ئەو رێککەوتننامە ئەمنییەی نێوان هەردوو وڵات، رێکاری پێویست بگرێتە بەر بۆ رێگریکردن لە هەر گرووپێکی ئۆپۆزسیۆن کە بیەوێت سنوورەکان ببەزێنێت یان چالاکی ئەنجام بدات.

لە پۆستەکەیدا ئەعرەجی باسی لەوەکردووە، لایەنی عێراقی جەختی لەوە کردووەتەوە، عێراق بەردەوامە لە هەوڵە دیپلۆماسییەکانی بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و گەڕانەوە بۆ دیالۆگ، هەروەها ئاماژە بەوە دراوە، محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، فەرمانی داوە بە پابەندبوونی تەواو بە رێککەوتننامە ئەمنییەکە و رێگریکردن لە هەر جۆرە دزەکردنێک بۆ ناو خاکی ئێران.

لە چوارچێوەی ئەم هەوڵانەشدا، ئەعرەجی بە لایەنی ئێرانی راگەیاندووە، وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان هێزی زیاتری پێشمەرگەی رەوانەی سەر سنوور کردووە، بە مەبەستی توندکردنی کۆنترۆڵی سنوورەکان و رێگریکردن لە هەر چالاکییەکی نایاسایی یان تێکدەرانە لە ناوچەکەدا.