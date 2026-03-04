جەنگی ئێران سیاسی

وەزارەتی تەندروستی ئیسرائیل: 1274 بۆ نەخۆشخانەکان گواستراونەتەوە

جیهان جه‌نگی ئیسرائیل و ئێران

وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی ئیسرائیل، رایگەیاند لەگەڵ دەستپێکردنی وەڵامدانەوە سەربازییەکانی ئێران، تاوەکو ئێستا 1274 کەس گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەکان.

چوارشەممە 4ـی ئاداری 2026، وەزارەتی تەندروستی ئیسرائیل، لە بەیاننامەیەکی فەرمیی وەزارەتەکەدا رایگەیاند: "لە سەرەتای دەستپێکردنی بۆردومانەکان بۆ سەر ئێران و وەڵامدانەوەکانی تاران بە بۆردومانکردنی ئیسرائیل، کۆی گشتی 1274 کەس گەیەندراونەتە نەخۆشخانەکان."

لە بارەی ووردەکاری زیانەکان و ژمارەی ئەو کەسانەی گیانیان کە دەستداوە، تاوەکو ئێستا وەزارەتەکە وردەکاری زیاتری دەربارەی باری تەندروستی ئەو کەسانە و ئەوەی کە ئایا برینداری هێرشەکانن یان بەهۆی حاڵەتی شۆک و ترسەوە رەوانەی نەخۆشخانە کراون، بڵاونەکردووەتەوە.

 
کاروان شوانی ,