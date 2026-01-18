ئەنجوومەنی پارێزگای ئەنبار بۆ کوردستان24: هێزەکانمان لە ئامادەباشیدان

پێش کاتژمێرێک

ئەنجوومەنی پارێزگای ئەنبار بۆ کوردستان24 ئاشکرای کرد؛ سەرچاوەی تایبەتمان لەناو سنووری سووریا هەیە بۆ بەدواداچوون بۆ جموجوڵەکانی داعش.

سەعد غازی، سەرۆکی لیژنەی ئەمنیی ئەنجوومەنی پارێزگای ئەنبار بۆ کوردستان24 رایگەیاند، کەوتوونەتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە لەبارەی ئاڵۆزییەکانی سووریا و بە وردی چاودێریی دۆخەکە دەکەن، سنووری ئەنبار لەگەڵ سووریا بە کامێرای چاودێریی و تەلی دڕکاوی تەنراوە.

گووتیشی؛ عێراق لەگەڵ ئەوەی هەماهەنگی سەربازی لەگەڵ دەسەڵاتی نوێی دیمەشق هەیە بۆ رووبەڕووبوونەوەی داعش و بازرگانانی ماددەی هۆشبەر، لەگەڵ ئەوەشدا؛ سەرچاوەی تایبەتی لەناو خاکی سووریا هەیە بۆ گواستنەوەی زانیاری سەبارەت بە پلانەکانی داعش.

ئاماژەی بەوەشدا؛ بەمدوایانە تێبینی جموجوڵی داعش بە شێوەی مەفرەزە لەنێوان چوار بۆ حەوت کەس لە بیابانەکانی ئەنبار بینراون، هێزەکان خراونەتەحاڵەتی ئامادەباشییەوە.