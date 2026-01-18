هەسەدە: سێ هێرشی گرووپە چەکدارەکانی سەر بە دیمەشقمان تێکشکاند

پێش کاتژمێرێک

هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) رایگەیاند، بە هاوبەشی لەگەڵ یەکینەکانی پاراستنی ژنان (یەپەژە)، سێ هێرشی گرووپە چەکدارەکانی سەر بە حکوومەتی دیمەشقیان لە سنووری بەنداوی تشرین پووچەڵ کردووەتەوە.

یەکشەممە، 18ی کانوونی دووەمی 2026، ناوەندی راگەیاندنی هەسەدە لە نوێترین زانیاریدا بڵاوی کردەوە، شەڕڤانان توانیویانە بەرپەرچی هێرشی ئەو گرووپە چەکدارانە بدەنەوە و زیانی گەورەیان پێ بگەیەنن.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، لەو رووبەڕووبوونەوانەدا دوو تانک، ئۆتۆمبیلێکی زرێپۆش، دوو ئۆتۆمبیلی سەربازیی هەڵگری چەکی دۆشکە و شۆفڵێکی (ترێکس)ی سەربازیی ئەو گرووپانە تێکشکێنراون.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە دراوە، کە تاوەکوو ئێستا پێکدادانەکان لەو میحوەرەدا بەردەوامن و شەڕڤانانی هەسەدە و یەپەژە لە ئامادەباشی تەواودان بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر جمووجۆڵێکی دیکەی چەکداری.