حکوومەتی عێراق هاوردەکردنی 32 بەرهەمی قەدەغە کردووە؛ "لە بەرژەوەندیی جووتیاراندایە"

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق، کە بەرپرسە لە رێکخستنی بازاڕەکان، بڕیاریدا کە دەرگای بازاڕەکانی بەڕووی 32 جۆر بەرهەمی کشتوکاڵی و ئاژەڵیدا دابخات، کە ئەمەش بە مەبەستی ئەوەیە کە رێگری لە هاوردەکردنی ئەو بەرهەمانە لە وڵاتانی بیانییەوە بکرێت و پاڵپشتی لەو جووتیارانە بکرێت کە بەرهەمی ناوخۆییان هەیە.

ئەمساڵ کە رێژەی بارانبارین تێیدا زۆر بووە و دۆخی کەشوهەواش باش بووە، وایکردووە ساڵێکی جیاواز بێت بۆ ئەو جووتیارانەی کە لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن. دوو ساڵی لەدوای یەک لە دەڤەری بارانەتی، کە ناوچەیەکی کشتوکاڵییە، هیوای بۆ جووتیاران گەڕاندووەتەوە و بەرهەمی ناوخۆ، کە ئێستا گەشەی سەندووە، زۆر باشترە بە بەراورد بەو ساڵانەی کە رابردوون.

هەڵۆ گەردی، یەکێکە لە جووتیارانی دەڤەرەکە، رایگەیاند: "ئەو بەرهەمانەی کە وەک تەماتە، خەیار، پەتاتە، دانەوێڵە و پەلەوەرن، کە لە ناوخۆدا پێگەیشتوون، دەمانەوێت کە هەماهەنگی لەگەڵ بەغدا هەبێت بۆ ساخکردنەوەیان."

ئەو جووتیارە داوا دەکات، لەجیاتی ئەوەی بەرهەمی تورکیا و ئێران و وڵاتانی تر هاوردە بکرێت، رێگە بەو جووتیارانەی هەرێم بدرێت کە لە کاتی پێگەیشتنی بەرهەمەکانیاندا، رەوانەی ئەو شارانەی بکەن کە دەکەونە خواروو و ناوەڕاستی عێراقەوە.

هەماهەنگیی نێوان هەولێر و بەغدا

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق، کە لیستێکی 32 جۆری لە بەرهەمی ڕووەکی و ئاژەڵی دیاری کردووە، جەخت لەوە دەکاتەوە کە هاوردەکردنیان قەدەغەیە، کە ئەمەش بۆ ئەوەیە ئەو جووتیارانەی کە لە ناوخۆدا بەرهەمیان هەیە زیان نەکەن و بەرهەمەکانیان کە دەخرێنە بازاڕەوە ساخ ببنەوە.

لەوبارەیەوە هیوا عەلی، گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند: "وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێم ئاگاداری بڕیارەکەیە، بەشێکی زۆری ئەو بەرهەمانەی لای خۆیشی قەدەغە کردووە. ئێمە پابەندین بەو بڕیارەی کە بۆ پارێزگاریکردنە لە بەرهەمی ناوخۆ لە چوارچێوەی یاسای کەرەنتینەی کشتوکاڵیدا."

گوتەبێژەکەی وەزارەتی کشتوکاڵ ئاماژەی بەوەش دا، لێکتێگەیشتنی هاوبەشیان لەگەڵ بەغدا هەیە بۆ بەڕێوەبردنی بازاڕ، ئەوەش دەبێتە هۆی قازانجی گشتی بۆ ئەو جووتیارانەی کە لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا دەژین.

ئاڵوگۆڕی بەرهەم بەپێی وەرز

بەپێی ئەو رۆژژمێرە کشتوکاڵییەی هەیە، هەماهەنگییەکە بەشێوەیەکە کە لە هەر وەرزێکدا بەرهەم لە هەر لایەک زۆر بێت، لایەنەکەی دیکە کە هاوردەکردن لە دەرەوە رادەگرێت، رێگە دەدات بەرهەمە ناوخۆییەکە ساغ ببێتەوە.

بۆ نموونە، لە ئێستادا کە بەرهەمی تەماتە لە هەرێمی کوردستان کەمە، بەڵام لەو پارێزگایانەی کە دەکەونە خوارووی عێراق بە ڕێژەیەکی زۆر هەیە؛ بۆیە وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێم ئەو سنوورانەی کە هەیەتی بەڕووی تەماتەی بیانیدا گرتووە، تاوەکو ئەو تەماتەیەی کە هیی ناوخۆی عێراقە بێتە بازاڕەکانی هەرێمەوە. بە هەمان شێوەش کاتێک کە بەرهەم لە هەرێمی کوردستان پێ دەگات، بەغدا دەروازەکان بەڕووی بەرهەمی بیانیدا دادەخات.