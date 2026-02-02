هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆی سووریا چوونە ناو حەسەکە
لە چوارچێوەی رێککەوتنی نێوان هێزەکانی هەسەدە و حکوومەتی دیمەشق، هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆی سووریا چوونە ناو حەسەکە.
ئەکرەم ساڵح، پەیامنێری کوردستان24 لە رۆژئاوای کوردستان رایگەیاند، لە چوارچێوەی رێککەوتنی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی دیمەشق، دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە، 02ـی شوباتی 2026، هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆی سووریا چوونە ناو حەسەکە.
وەک ئەوەی پەیامنێری کوردستان24 باسی کرد، هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆی سووریا لە 15 ئۆتۆمبێلی سەربازی و 125 ئەندام پێکهاتووە و لە 'چوارگۆشەی ئەمنی' جێگیر دەکرێن. ئاماژەی بەوەش کرد، لە کاتی چوونەناوەوەی هێزەکان، هیچ رووبەڕووبوونەوەیەک لە نێوان ئەوان و هێزەکانی هەسەدە رووینەداوە.
پەیامنێری کوردستان24 دووپاتیشی کردەوە، دۆخی شاری حەسەکەی رۆژئاوای کوردستان ئارامە و هاووڵاتییان پابەندن بە قەدەغەی گشتیی هاتوچۆ کە لە شەوی رابردووەوە (هەینی، 01ـی کانوونی دووەمی 2026)ـەوە راگەیەنراوە.
ئەمە لە کاتێکدایە، نیوەڕۆی ئەمڕۆ 20 ئۆتۆمبێلی هێزەکانی ناوخۆی سووریا چوونە ناو شاری کۆبانێی رۆژئاوای کوردستان. چاوەڕێ دەکرێت، ژمارەیەکی دیکەشیان بچنە ناو شاری قامشلۆ، لە چوارچێوەی ئەو رێککەوتنەی راگەیەنراوە.
پوختەی رێککەوتنی هەسەدە و حکومەتی سووریا
رۆژی هەینی، 30ـی کانوونی دووەمی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، وردەکاریی رێککەوتنەکەیانی لەگەڵ حکوومەتی دیمەشق ئاشکرا کرد، کە بە ئامانجی پاراستنی گەل و رێگری لە کۆمەڵکوژی واژۆ کراوە. گرنگترین خاڵەکان ئەمانەن:
- هێزە سەربازییەکان: هەسەدە دەبێتە بەشێک لە وەزارەتی بەرگریی سووریا، بەڵام وەک لیوا و یەکەی سەربازی لە ناوچەکانی خۆیان دەمێننەوە.
- دۆسیەی ئەمنی: هێزەکانی ئاساییش دەبنە بەشێک لە وەزارەتی ناوخۆی سووریا و ئەرکی پاراستنی نێو شارەکان لە ئەستۆ دەگرن؛ سوپای سووریا ناچێتە نێو هیچ شار و گوندێکی کوردییەوە.
- کارگێڕی و زمان: خوێندن بە زمانی کوردی لە قوتابخانە و زانکۆکان بە فەرمی دەکرێت، فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر دەبنە فەرمانبەری دەوڵەت و ئیدارەی ناوچەکە بەدەست خەڵکی ناوچەکەوە دەبێت.
- دۆخی کۆبانێ: گەمارۆی سەر کۆبانێ هەڵدەگیرێت و هێزەکان لە نێو شار دەکشێنەوە بۆ دەوروبەری.
- گەرەنتیی نێودەوڵەتی: ئەمریکا و فەرەنسا ئاگاداری وردەکارییەکانن و وەک گەرەنتیکاری سیاسی دەمێننەوە.
مەزڵووم عەبدی جەختی کردەوە کە هەرچەندە ڕێککەوتنەکە لە ئاستی هەموو خواستەکانیاندا نییە، بەڵام باشترین بژاردە بووە بۆ پاراستنی دەستکەوتەکان لەم قۆناغەدا.