هەولێر .. 120 کیلۆگرام ماددەی هۆشبەر لەناوبرا

پێش 13 خولەک

لیژنەی لەناوبردنی ماددە هۆشبەرەکان لە هەولێر زیاتر لە 120 کیلۆگرام حەب و ماددەی دیکەی هۆشبەری لەناوبرد، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان دەڵێت، لە ساڵی 2023ـوە زیاتر لە 1.7 تۆن ماددەی هۆشبەر لەناوبردراوە.

دووشەممە 2ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەرکان بیبانی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان رایگەیاند، لە لایەن لیژنەی تایبەتمەندی لەناوبردنی ماددە هۆشبەرەکان بڕی 120 کیلۆگرام و 464 گرام ماددە و حەبی هۆشبەری جۆراوجۆر لەناوبراون.

بەگوێرەی راگەیەندراوی لیژنەکە، ماددە هۆشبەرەکان پێکهاتوون لە کریستاڵ، هیرۆیین، تریاک، حەشیش، ماریجوانا، گراس، تۆپێک قوماش و دوو قەمسەڵە و دوو کڵاو کە بە ماددەی هۆشبەر رووپۆشکراون، دەستیان بەسەرداگیراوە و لە ناوبراون، هاوکات 38 جگەرەی هۆشبەر، 8 دەرزیی هۆشبەر، 22 خواردنەوەی هۆشبەری (شرووب) و 898 کەلوپەلی بەکارهێنان و کێشانی ماددەکەش لەلایەن لیژنەکەوە سووتێنران.

ئەرکان بیبانی ئاماژەی بەوەشکرد،" لە نێوان ساڵانی 2023 تاوەکو 2025، دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایش، دوو هەزار و 113 دۆسیەی تایبەت بە ماددەی هۆشبەری رەوانەی دادگا تایبەتمەندەکانی کەتن و تاوان کردووە و یەکلایی کراونەتەوە".

جەختی لەوەشکردەوە، ، ئەو لیژنەیەی بەپێی ماددەی 40 لە یاسای ژمارە 1ـی ساڵی 2020 (یاسای بەرەنگاربوونەوەی ماددەی هۆشبەر و کارتێکەری عەقڵی) پێکهێنراوە، لە سەرەتای ساڵی 2023ـوە، بڕی هەزار و 747 کیلۆ و 500 گرام ماددەی هۆشبەر، 147 هەزار شریت حەبی هۆشبەر، هەزار و 959 دەنکە حەبی فەل، شەش هەزار و 633 دەرزی و خواردنەوەی هۆشبەر، دوو هەزار و 866 کەلوپەلی بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەری بە چەند قۆناخ لەناوبردووە.

بەگوێرەی ئاماری بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکانی هەرێمی کوردستان کە 31ـی کانوونی دووەم بڵاوکرایەوە لە سنووری پارێزگای هەولێر، ساڵی رابردوو دەست بەسەر 1575 کیلۆگرام ماددەی هۆشبەر لە جۆرەکانی کریستاڵ و حەبی کەپتاگۆن دەستیان بەسەرداگیراوە و سوتێندراون.

هاوکات لیژنەی عەمبارکردن و لەناوبردنی ماددە هۆشبەرەکان، بڕی 1356 کیلۆ و 758 گرام ماددەی هۆشبەری جۆراوجۆریان سووتاندووە و لەناویان بردووە، ئەم بڕە ماددەیە پەیوەست بووە بە 1297 دۆسیە کە لە دادگاکان یەکلا کراونەتەوە و پلەی بنبڕیان وەرگرتووە، هەروەها ئاماژەی بەوە دا، 601 تۆمەتبار دوای تەواوکردنی ماوەی سزای یاساییان، ئازاد کراون.