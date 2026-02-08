ئێران؛ بەفر و باران ئاستەنگی گەورەی بۆ هاتوچۆ دروست کردووە

پێش 9 کاتژمێر

بارینی بەفر و باران، ئاستەنگی هاتوچۆی لە 26 پارێزگای ئێران دروست کردووە و سێ رێگەی سەرەکیش داخراون.

یەکشەممە، 8ـی شوبات 2026، سیاوەش موحیبی، جێگری بەڕ‌ێوەبەری گشتیی پۆلیسی هاتوچۆی ئێران، رایگەیاند "شەپۆلێکی بەهێزی بەفر و باران، 26 پارێزگای وڵاتی گرتووەتەوە و لە ئەنجامدا گرفتی هاتوچۆ لەو پارێزگایانە دروست بووە."

موحیبی، ئاماژەی بە دۆخی هاتوچۆ لە ناوچە قەرەباڵەغەکاندا کرد و گوتی: ئێستا هاتوچۆ لە رێگە سەرەکییەکانی قەزوین -کەرەج و تاران. ڕێگەی شەهریار-تاران و بەشێک لە ڕيگەی سەرەکی ساوە- تاران، زۆر ئەستەم بووە.

جێگری بەڕێوەبەری گشتیی پۆلیسی هاتوچۆی ئێران، هەروا رایگەیاند کە رێگە سەرەکییەکانی نێوان پۆنل-خەڵخاڵ، هەشتگرد- تاڵەقان، دەندی -تەختی سلێمان بەهۆی نالەباری کەشوهەواوە داخراون و هەروەها لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا ئەگەری داخرانی چەند رێگەیەکی سەرەکی لە پارێزگاکانی سنە و کرماشان و لوڕستان، هەیە.

موحیبی، لە کۆتایی قسەکانیدا، داوای لە هاووڵاتییان کردووە، بە رەچاوکردن باری خراپی کەشوهەوا، ئەگەر بۆ کاری زۆر پێویست نەبێت، گەشت نەکەن؛ ئەگەر ناچاریش بوون، پێداویستییە زستانییەکانی وەک زنجیری تایە، لەگەڵ خۆیان هەڵبگرن.