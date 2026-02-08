گشتی

ئێران؛ بەفر و باران ئاستەنگی گەورەی بۆ هاتوچۆ دروست کردووە

ئێران بەفر و باران هاتوچۆ

بارینی بەفر و باران، ئاستەنگی هاتوچۆی لە 26 پارێزگای ئێران دروست کردووە و سێ رێگەی سەرەکیش داخراون.

یەکشەممە، 8ـی شوبات 2026، سیاوەش موحیبی، جێگری بەڕ‌ێوەبەری گشتیی پۆلیسی هاتوچۆی ئێران، رایگەیاند "شەپۆلێکی بەهێزی  بەفر و باران، 26 پارێزگای وڵاتی گرتووەتەوە و لە ئەنجامدا گرفتی هاتوچۆ لەو پارێزگایانە دروست بووە."

موحیبی، ئاماژەی بە دۆخی هاتوچۆ لە ناوچە قەرەباڵەغەکاندا کرد و گوتی: ئێستا هاتوچۆ لە رێگە سەرەکییەکانی قەزوین -کەرەج و تاران. ڕێگەی شەهریار-تاران و بەشێک لە ڕيگەی سەرەکی ساوە- تاران، زۆر ئەستەم بووە. 

جێگری بەڕێوەبەری گشتیی پۆلیسی هاتوچۆی ئێران، هەروا رایگەیاند کە رێگە سەرەکییەکانی نێوان پۆنل-خەڵخاڵ، هەشتگرد- تاڵەقان، دەندی -تەختی سلێمان بەهۆی نالەباری کەشوهەواوە داخراون و هەروەها لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا ئەگەری داخرانی چەند رێگەیەکی سەرەکی لە پارێزگاکانی سنە و کرماشان و لوڕستان، هەیە.

موحیبی، لە کۆتایی قسەکانیدا، داوای لە هاووڵاتییان کردووە، بە رەچاوکردن باری خراپی کەشوهەوا، ئەگەر بۆ کاری زۆر پێویست نەبێت، گەشت نەکەن؛ ئەگەر ناچاریش بوون، پێداویستییە زستانییەکانی وەک زنجیری تایە، لەگەڵ خۆیان هەڵبگرن.

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,