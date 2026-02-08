ئەڵمانیا .. بەرگریی تورکیا بەشداری گەورەترین مانۆری سەربازیی هاوپەیمانیی ناتۆ دەکات

پێش 10 کاتژمێر

وەزارەتی بەرگریی تورکیا رایگەیاند، یەکەکانی هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەی بەشداری لە مانۆری Steadfast Dart 2026" دەکەن، کە گەورەترین مەشقی سەربازیی هاوپەیمانیی ناتۆیە بۆ ساڵی 2026. لەو مەشقەدا کە لە ئەڵمانیا بەڕێوەدەچێت، تورکیا لە رێگەی سیستەمە چەک و تەکنەلۆژیا سەربازییە خۆماڵییەکانییەوە هێزی خۆی نیشان دەدات.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی وەزارەتی بەررگریی تورکیا، ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی پابەندییەکانی تورکیایە بە "هێزی وەڵامدانەوەی هاوپەیمانان" (ARF) بە مەبەستی بەهێزکردنی توانای بەرگریی ناتۆ. گرووپێکی شەڕکەر لە فەرماندەیی لیوای 66ی پیادەی راهێنراو بۆ ئەم ئەرکە ستراتیژییە راسپێردراون و بۆ سێ هەفتە لەم مانۆرەدا نوێنەرایەتی تورکیا دەکەن.

10 هەزار سەرباز لە 8 وڵاتەوە بەشدار دەبن

مەشقی Steadfast Dart 2026 وەک یەکێک لە گرنگترین چالاکییە سەربازییەکانی ناتۆ لە ساڵی 2026دا دەبینرێت، کە تێیدا نزیکەی 10 هەزار سەرباز لە 8 وڵاتی جیاوازی ئەندام لە هاوپەیمانیی ناتۆ بەشدار دەبن. ئەم مەشقە لەلایەن فەرماندەیی باڵای هێزەکانی هاوپەیمانان لە ئەوروپا (SHAPE) پلانی بۆ دانراوە و ئامانج لێی تاقیکردنەوەی خێرایی گواستنەوە و جێگیرکردنی هێزەکانە لە ناوچەکانی تەنگژەدا.

کەشتیی "TCG Anadolu "و چەکە تورکییەکان دەخرێنە روو

لەو مەشقەدا، تورکیا بە کەتیبەی پیادەی ئۆتۆمبێل، پاتری تۆپخانە، یەکەی ئەندازیاریی جەنگی، یەکەی چاککردنەوە و تیمی خزمەتگوزاری مەیدانی بەشدار دەبێت. هێزەکانی تورکیا نوێترین چەک و تەقەمەنی و کەرەستەی سەربازیی دروستکراوی ناوخۆیی بەکاردەهێنن.

پرۆسەی گواستنەوەی هێزەکان لە 20ی کانوونی دووەمی 2026 لە رێگەی کەشتیی جەنگیی "TCG Anadolu" و چەند کەشتییەکی گواستنەوەی مەدەنییەوە دەستیپێکردووە. کەرەستە و کەلوپەلە سەربازییەکان گەیشتوونەتە بەندەری "ئیمدن" لە ئەڵمانیا و لەوێ لەگەڵ ئەو کارمەند و سەربازانە کۆدەبنەوە کە بە رێگەی ئاسمانی رەوانەی ناوچەکە کراون.

لە چوارچێوەی مەشقی Steadfast Dart 2026، یەکەم فڕۆکەی سەربازیی تورکیا لە فەرماندەیی گۆڕەپانی ئاسمانیی چۆرلووەوە بەرەو فڕۆکەخانەی "وۆنستۆرف" لە ئەڵمانیا بەڕێکەوت. بڕیارە لە دوو رۆژدا بە کۆی گشتی 650 کارمەند رەوانە بکرێن، لە کاتێکدا کۆی گشتی ئەو هێزەی تورکیا کە بەشداری مەشقەکە دەکات دەگاتە 2000 کەس.

مەشقی هاوبەش لە مەیدانی "بێرگن"

دوای تەواوبوونی ئامادەکارییە لۆجستییەکان، یەکەکانی تورکیا لە مەیدانی مەشقی "بێرگن" لە ئەڵمانیا جێگیر دەبن. سەربازانی تورکیا لەوێ لەگەڵ سەربازانی وڵاتانی هاوپەیمان مەشقی هاوبەش لەسەر تاکتیکەکانی جەنگ و هەماهەنگی مەیدانی ئەنجام دەدەن. ئامانجی سەرەکی ئەم مەشقە بەرزکردنەوەی ئاستی "کارکردنی پێکەوەیی"یە لەژێر چەتری ناتۆدا.

ئەم رێکخستنە گەورەیە، وێڕای تاقیکردنەوەی توانای ستراتیژیی ناتۆ بۆ گواستنەوەی هێزە خێراکان، جارێکی دیکە رۆڵی گرنگی تورکیا و هێزە تەکنەلۆژییەکەی لەناو هاوپەیمانێتییەکەدا نیشان دەداتەوە.