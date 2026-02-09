پەیامنێری کوردستان24: بازگەی مەخموور بەڕووی هاتووچۆی هاووڵاتییان و بازرگانی داخراوە

پێش 41 خولەک

بازگەی مەخموور بە تەواوی داخراوە، پەیامنێری کوردستان24، رایگەیاند: تاوەکوو ئێستا هۆکاری داخستنی بازگەکە ئاشکرا نەکراوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی شوباتی 2026، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند: بازگەی مەخموور بەڕووی هاتووچۆی هاووڵاتییان و بازرگانی داخراوە.

پەیامنێری کوردستان24، گوتی: بازگەکە بە تەواوی داخراوە و تاوەکوو ئێستا هۆکاری داخستنی بازگەکە ئاشکرا نەکراوە.

شۆفێرێکی بارهەڵگر بە کوردستان24ـی گوت:چەند ڕۆژێکە گرفتمان بۆ دروست دەکەن، بەڵام بازگەکەیان لەسەر ئێمە دانەخستبوو، ئەمڕۆ بە تەواوی لەسەر ئێمە داخراوە و لە بەیانییەوە رێگە نادەن هیچ کەلوپەلێک بگوازینەوە، بەشی زۆریان خواردن و خواردنەوەی مارکێت و دوکانەکانی ناو گەڕەک و کۆلانەکانن، واتە پێداویستی زۆر سەرەتایین.

شۆفێرێکی دیکە ئاماژەی بەوە دا، سەرەتا گوتیان بە بارهەڵگری کیا نابێت بگوازنەوە بەڵکوو دەبێت لە پیکاب بارکەن، لەلایان تەواوی کەلوپەلەکان بە پیکابمان گواستووەتەوە، بەڵام ئەمجارەش قبووڵیان نەکرد و بیانوویان دروستکرد، تەنانەت رێگە نادەن سەوزە و میوەش بگوازنەوە.