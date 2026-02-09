هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی: پێشوازی لە رێککەوتنی حکوومەتی سووریا و هەسەدە دەکەین

پێش 5 کاتژمێر

هاوپەیمانیی نێودەڵەتیی دژبە داعش رایگەیاند: قوربانییەکانی هەسەدە لە شەڕی دژی داعش بەرز دەنرخێنین و کاری لەپێشینەمان گواستنەوەی خێرای زیندانیانی داعشە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی شوباتی 2026، هاوپەیمانیی نێودەڵەتیی دژبە داعش رایگەیاند: پێشوازیی لە ڕێککەوتنی گشتگیری نێوان حکوومەتی سوریا و هێزەکانی سوریای دیموکرات (هەسەدە) دەکەین، کە ئاگربەستی هەمیشەیی و ڕێکارەکانی یەکخستنی هێزە سەربازییەکان لە سووریا لەخۆ دەگرێت.

هەروەها هاوپەیمانیی نێودەڵەتیی ئاماژەی بەوە داوە، رێز لە قوربانیانی هێزەکانی هەسەدە دەگرین، لە شەڕی دژبە داعش، هاوکات ئەندامانی هاوپەیمانییەکە ئامادەیی خۆیان بۆ کارکردنی نزیک لەگەڵ حکومەتی سوریا دەربڕیوە و هانی وڵاتانی تریان دا بۆ دابینکردنی پشتگیری ڕاستەوخۆ بۆ هەوڵەکانی سوریا و عێراق.

باس لەوەشکراوە، خێزانەکانی چەکدارانی داعش کە لە کەمپەکانی هۆڵ و رۆژن، پێویستە بگەڕێنەوە وڵاتەکانیان.

لە راگەیاندراوەکەشدا هاتووە، سوپاسی سەرکردایەتیی عێراق دەکەن لەبەرامبەر، رێککەوتنی گواستنەوەی زیندانییانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق، ئەوەش بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە پێویستە.