دادگاییکردنی لاهور شێخ جەنگی دوادەخرێت

پێش 21 خولەک

پڕۆسەی دادگاییکردنی لاهور شێخ جەنگی کە بڕیار بوو سبەی لە شاری سلێمانی بەڕێوەبچێت، بۆ کاتێکی نادیار دواخرا.

هۆکاری ئەم دواخستنەش بۆ گواستنەوەی دۆسیە یاساییەکەی بۆ دادگای تەمیز دەگەڕێتەوە، کە وای کردووە دادگای سلێمانی ئێستا دەسەڵاتی بڕیاردانی لەسەر دۆسیەکەنەبێت.

سەرچاوەیەکی تایبەت بە کوردستان 24ی ڕاگەیاندووە، سەرجەم ئامادەکارییەکان بۆ دادگاییکردنی لاهور شێخ جەنگی راگیراون و پڕۆسەکە سبەی ئەنجام نادرێت.

بەپێی زانیارییەکانی ئەو سەرچاوەیە، هۆکاری سەرەکیی دواخستنەکە پەیوەندی بە رێکارە یاساییەکانەوە هەیە، چونکە دۆسیەی ناوبراو لە دادگای سلێمانی نەماوە و رەوانەی دادگای تەمیز (پێداچوونەوە) کراوە.

هەر بەپێی زانیارییەکان، تا ئەو کاتەی دادگای تەمیز وردبینی لە دۆسیەکەدا نەکات و بە فەرمی نەیگەڕێنێتەوە بۆ دادگای سلێمانی، هیچ دانیشتنێکی دادگا لەسەر ئەم کەیسە بەڕێوەناچێت.

ئەم هەنگاوە یاساییە وەک بەشێک لە مافی تانەدان لە بڕیارەکان و پێداچوونەوە بە بەڵگەکان دەبینرێت، کە دەبێتە هۆی وەستانی کاتیی پڕۆسەی دادگاییکردنەکە لە دادگای پلە یەک.