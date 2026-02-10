بە ئامادەبوونی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی پرۆژەی ئی پسوولە رادەگەیەنرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە 10ی شوباتی 2026، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عەلی ئەلعەللاق پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق و ژمارەیەکی زۆر لە وەبەرهێنەران و خاوەنکارانی کوردستان و عێراق، رێوڕەسمی راگەیاندنی پرۆژەی ئی پسوولە E-Psule بەڕێوەدەچێت.

ئی پسوولە سەکۆیەکی دیجیتاڵی پارێزراوە کە لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دانراوە بۆ پارەدانی پسوولەکان.

لەم ماڵپەڕەدا پارەدانی پسوولەکان بە خێرایی و بە پارێزراوی جێبەجێ دەکرێن، کە 24 کاتژمێر و هەموو رۆژەکانی هەفتە کارایە و پارەدانی پسوولەکانیش بە خۆڕاییە و هیچ زیادە یان عمولەیەکی ناخرێتە سەر.

ئی-پسووڵە چییە؟

سەکۆیەک بۆ پارەدانی دیجیتاڵی

بانکی ناوەندیی عێراق پەسەندی کردووە

ئی-پسووڵە و پرۆژەی رووناکی

دەتوانێت پارەی کارەبا بدەیت

لە هەر کات و شوێنێک بێت

24 کاتژمێر کارایە

هیچ کرێیەک (عمولە) ناخرێتە سەر پارەدان

پارەدانی پێشوەختە یان بە قیست

پشتڕاستکردنەوەی راستەوخۆی پارەدانی دیجیتاڵی

ئاگاداریی راستەوخۆی پارەدان

بەردەستبوونی راپۆرتی پارەدانی دیجیتاڵی

بە کەمترین کات داهات کۆدەکرێتەوە

زیادبوونی متمانەی هاووڵاتی بە کارەکانی حکوومەت

هاووڵاتی پێویستی بە کاش نابێت

هاووڵاتی ئاگاداری پسووڵە کۆنەکانە

هیچ تێچوویەکی زیادە ناچێتە سەر پسووڵەکان

بانک و جزدانە دیجیتاڵییە بەردەستەکان

بانکی جیهان

بانکی FIB

جزدانە دیجیتاڵییەکان

ناس واڵێت

فاست پەی

ئاسیا پەی

ئەوانەی لە چارەگی یەکەمی 2026 بەردەست دەبن

بانکی ئیسلامیی عێراقی

ئاڕ تی بانک

بانکی بەغدا

بانکی ئیسلامیی ئەبوزەبی

بانکی BBAC

جزدانە دیجیتاڵییەکان و بریکارەکان

زەین کاش

وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا پشتگیریی دەکات

دیلۆیت وردبینی بۆ ئی-پسووڵە دەکات