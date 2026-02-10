ئەمڕۆ پاداشتی فەرمانبەرانی سەر سندووقەكانی دەنگدان لە دهۆک دابەش دەكرێت

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق رایگەیاند، ئەمڕۆ پاداشتی فەرمانبەرانی سەر سندووقەکانی دەنگدانی سێ پارێزگا دابەش دەکرێت.

جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ ئەمڕۆ پاداشتی فەرمانبەرانی سەر سندووقەكانی دەنگدان لە پارێزگای بەسرە و دهۆك و میسان دابەش دەکرێت.

جومانە غەلای دەڵێت، پێویستە فەرمانبەرانی سەرسندووقەكانی دەنگدان سەردانی ناوەندەكان بكەن و خۆیان تۆمار بكەن، تا ماستەركاردی تایبەت بەخۆیان وەربگرن، لەهەماهەنگییكردن لەگەڵ بانكی رافیدەینیش بەردەوامین بۆ تەواوكردنی ئەو كارتانەی ماون و 90% كارتەكان تەواو بوون و كۆمیسیۆن لەیەك كاتدا دەست بە پارەداركردنیان دەكات.

ئەمە لەکاتێکدایە دوێنێ دووشەممە، خالید عەباس، بەڕێوەبەری نووسینگەی دهۆکی کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە کوردستان24ـی راگەیاند، "هەر کارمەندێکی سەر سندوقەکانی دەنگدان کارتی تایبەت بە خۆی وەردەگرێت، ئەوان چاوەڕێی بەغدان بۆ ئەوەی ئەو ڤیزا کارتانە کارا بکات و راستەوخۆ دوای کاراکردنی، پارەکە دابەش دەکرێت.

سەبارەت بە بڕی پارەکە و ژمارەی کارمەندان، بەڕێوەبەری نووسینگەی دهۆک ئاشکرای کرد، نزیکەی 10 هەزار کارمەند لە سنووری پارێزگای دهۆک لە وەرگرتنی پاداشتەکان سوودمەند دەبن و بڕی دوو ملیار دینار بۆ ئەم مەبەستە تەرخانکراوە.

لەسەر بڕی ئەو پارەیەی کە هەر کارمەندێک وەریدەگرێت، خالید عەباس روونیکردەوە، پارەکە بەپێی ئەرک و پلەکان جیاواز دەبێت؛ بەشێوەیەک کە هەندێک کارمەند 150 هەزار دینار و هەندێکی دیکە 200 هەزار و هەندێکی دیکەش 300 هەزار دینار وەردەگرن.