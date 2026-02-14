مارکۆ روبیۆ: ئەمریکا و ئەوروپا چارەنووسێکی هاوبەشیان هەیە

پێش دوو کاتژمێر

مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، لە وتارێکی گرنگدا لە کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، هۆشداری دا سەبارەت بە بارودۆخی ئێستای جیهان و رایگەیاند؛ مرۆڤایەتی ئێستا رووبەڕووی ململانێیەک دەبێتەوە کە لە مێژوودا هاوشێوەی نەبووە.

روبیۆ لە میانی وتارەکەیدا ئاماژەی بە هەڕەشە نێودەوڵەتییەکان کرد و گوتی: "نەتەوەیەک هەیە خێراترین گەشەی سەربازی لە مێژووی مرۆڤایەتیدا تۆمارکردووە و هەموو تواناکانی بەگەڕخستووە، لە بەکارهێنانی هێزیش بۆ دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییەکانی درێغی ناکات."

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا تیشکی خستە سەر کێشە ناوخۆیی و سنوورییەکانی وڵاتەکەی و ڕەخنەی لە سیاسەتەکانی پێشوو گرت و گوتی: "ئێمە دەرگاکانمان بەڕووی شەپۆلێکی بێ وێنەی کۆچبەراندا کردۆتەوە کە مەترسی راستەقینەی لەسەر یەکێتیی کۆمەڵگاکەمان و داهاتووی گەلەکەمان دروست کردووە."

هەروەها جەختی کردەوە لەژێر سەرکردایەتی سەرۆک دۆناڵد ترەمپدا، ئەمریکا قۆناغێکی نوێی "نوێبوونەوە و چاکسازیی گشتگیر" لە ئەستۆ دەگرێت بۆ گەڕاندنەوەی پێگەی بەهێزی وڵاتەکە.

سەبارەت بە پەیوەندییە ستراتیژییەکانی نێوان واشنتن و کیشوەرە کۆنەکە، روبیۆ پەیامێکی روونی ئاراستەی سەرکردەکانی ئەوروپا کرد و رایگەیاند: "ئەمریکا و ئەوروپا پێکەوە سەر بە شارستانیەتی رۆژئاوان و چارەنووسمان هاوبەشە. ئێمە دەمانەوێت ئەوروپایەکی بەهێز ببینین، چونکە ئەمە لە بەرژەوەندی هەردوولاماندایە."

مارکۆ روبیۆ هۆشداری دا بەو لایەنانەی هەوڵی تێکدانی سەقامگیری جیهانی دەدەن و گوتی: "رێگە نادەین ئەو کەسانەی ئاشتی و سەقامگیری نێودەوڵەتی دەخەنە مەترسییەوە، یاسا نێودەوڵەتییەکان وەک پەناگەیەک بۆ خۆشاردنەوە بەکاربهێنن."