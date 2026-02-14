لە میونشن نێچیرڤان بارزانی و سەرۆکوەزیرانی هۆڵەندا کۆبوونەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکایەتی هەرێم ڕایگەیاند؛ به‌يانيى ئەمڕۆ شەممە، 14ـی شوباتی 2026، لە چوارچێوەی كارنامه‌كه‌يدا له‌ کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ دیک شۆف، سەرۆکوەزیران و ڕووبن برێکەلمانس، وەزیری بەرگریی هۆڵەندا کۆبووەوە.

لە كۆبوونه‌وه‌كه‌دا پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هۆڵەندا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان و بەردەوامیی هاوکارییەکانی ئەو وڵاتە لە بوارە جياكاندا تاوتوێ کران. نێچیرڤان بارزانی سوپاسی هۆڵەندای کرد بۆ پشتگیرییە بەردەوامەکانی بۆ هەرێمی کوردستان.

لای خۆیانەوە، شاندی هۆڵەندی دووپاتیان کردەوە، وڵاتەکەیان بە بایەخەوە لە پەیوەندییەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەڕوانێت و بەردەوام دەبێت لە پشتگیریکردنی ئارامی و گەشەپێدان لە ناوچەکەدا.