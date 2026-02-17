لە 24 کاتژمێردا 50 فڕۆکەی ئەمریکی گەیشتوونەتە ناوچەکە
لە 24 کاتژمێری رابردوودا، ئیدارەی ترەمپ 50 فڕۆکەی جەنگی رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە.
پێگەی "ئەکسیۆس"ـی ئەمریکی ئاشکرای کردووە، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا 50 فڕۆکەی جەنگیی جۆراوجۆری رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە.
بەگوێرەی زانیارییەکانی ئەکسیۆس، فڕۆکە رەوانەکراوەکان بۆ ناوچەکە لە جۆرەکانی F-16، F-22 و F-35ـن؛ ناردنی ئەم ژمارە زۆرەی فڕۆکە لە یەک کاتدا بۆ شوێنێکی دیاریکراو، بە رووداوێکی دەگمەن دادەنرێت.
پێگە ئەمریکییەکە ئاماژەی بەوەش داوە، ناردنی ئەم هێزە ئاسمانییە گەورەیە لە چوارچێوەی ئامادەکارییەکانی واشنتندایە بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەموو سیناریۆیەکی پەیوەست بە دۆخی ئێران، هاوکات ئەمریکا پێشتر دوو کەشتیی فڕۆکەهەڵگریشی ناردووەتە ناوچەکە.
ئەم جموجووڵە سەربازییە هاوکاتە لەگەڵ بەڕێوەچوونی گەڕێکی دیکەی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لە جنێڤی سویسرا لە رۆژی سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026؛ عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران کۆبوونەوەکەی بە ئەرێنی وەسف کردووە.