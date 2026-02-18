سەرۆک بارزانی: یەکێتیی قوتابیان و لاوان قوتابخانەی پێگەیاندنی خەباتگێڕان بووە

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، سەرۆک بارزانی بە بۆنەی 73یەمین ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتیی قوتابیان و لاوانی دیموکراتی کوردستان پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاوکردەوە و تێیدا رۆڵی مێژوویی ئەو رێکخراوەی لە قۆناغە جیاجیاکانی خەباتی رزگاریخوازیی گەلی کوردستاندا بەرز نرخاند.

سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەیدا گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی سکرتێر و ئەندامانی سکرتاریەت و سەرجەم قوتابیان و لاوانی کوردستان دەکات و هیوای سەرکەوتن و بەردەوامییان بۆ دەخوازێت.

لە بەشێکی پەیامەکەیدا، سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەوە داوە، یەکێتیی قوتابیان و لاوانی دیموکراتی کوردستان لە شۆڕشەکانی ئەیلوول و گوڵان و راپەڕین و قۆناغەکانی دیکەدا، بووەتە شوێنی پەروەردەکردنی خەباتگێڕان و نیشتیمانپەروەران و کادری بەتوانا. هەروەها جەختی لەوە کردووەتەوە، رۆڵی شایستەیان لە پاڵپشتیکردنی پێشمەرگە و خەباتی بزووتنەوەی رزگاریخوازیی کوردستاندا گێڕاوە و قوربانییان داوە.

سەرۆک بارزانی رایگەیاندووە: "ئەرکی رێکخراوی قوتابیان و لاوانە لە هەموو بارودۆخ و قۆناغێکدا پابەندی بەها بەرزەکانی رێبازی کوردایەتی بن و لە رێی بڵاوکردنەوەی هۆشیاریی نیشتیمانی و بڕوابەخۆبوونی نەتەوەیی لەناو کۆمەڵگادا، خزمەتی ئامانجە باڵاکانی گەلی کوردستان بکەن."

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی بۆ یادی 73ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتیی قوتابیان و لاوانی دیموکراتی کوردستان:

بە ناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بە بۆنەی حەفتاوسێیەمین ساڵیادی دامەزراندنی یەكێتیی قوتابیانی و لاوانی دیموكراتی كوردستان، گەرمترین پیرۆزبایی لە سكرتێر و ئەندامانی سكرتاریەت و سەرجەم لاوان و قوتابیانی خۆشەویستی كوردستان دەكەم و هیوای سەركەوتن و بەردەوامیان بۆ دەخوازم.

یەكێتیی قوتابیان و لاوانی دیموكراتی کوردستان لە شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان و ڕاپەڕین و قۆناغەكانی تردا بووەتە شوێنی پەروەردەكردنی خەباتگێڕان و نیشتیمانپەروەران و كادیری بە توانا. هەروەها ڕۆڵی خۆیان لە پاڵپشتیكردنی پێشمەرگە و خەباتی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردستان بە شایستەیی گێڕاوە و قوربانیان داوە.

ئەركی ڕێكخراوی قوتابیان و لاوانە كە لە هەموو بارودۆخ و قۆناغێكدا پابەندی بەها بەرزەكانی ڕێبازی كوردایەتی بن و لەڕێی بڵاوكردنەوەی هۆشیاریی نیشتیمانی و بڕوابەخۆبوونی نەتەوەیی لەناو كۆمەڵگا، خزمەتی ئامانجە باڵاكانی گەلی كوردستان بكەن.

هەر سەركەوتوو بن و بمێنن لە خێر و خۆشیدا

مسعود بارزانی

18ی شوباتی 2026