هەرێمی کوردستان و ئەمریکا جەخت لە چاکسازیی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

هەرێمی کوردستان و ئەمەریکا پرۆسەی چاکسازیی پێشمەرگەیان تاوتوێ کرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا "لە سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، گەڕێکی دیکەی کۆبوونەوە هاوبەشەکانی نێوان بەرپرسانی دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی هەرێمی کوردستان و شاندێکی دیپلۆماسی و سەربازیی ئەمریکا بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پرۆسەی چاکسازی و یەکگرتنی هێزی پێشمەرگە، بەڕێوەچوو".

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، "لە گفتوگۆکاندا، کە بە ئامادەبوونی جەعفەر شێخ مستەفا جێگری سەرۆکی هەرێمی كوردستان و خاتوو وێندی گرين، كونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە هەرێمی كوردستان بەڕێوەچوون، وێڕای جەختکردنەوە لە گرنگیی سەرخستنی پرۆسەی چاکسازیی هێزی پێشمەرگە، دوا هەنگاوەکانی پرۆسەکە خرانەروو."

هەر لە کۆبوونەوەکەدا، "هەنگاوی هاوبەش بۆ خێراکردنی پرۆسەکە و چارەسەرکردنی ئاستەنگەکانی بەردەمی دووپات کرایەوە و بیروڕا سەبارەت بە فراوانکردنی هەماهەنگی و هاریکاری لەنێوان هەردوولادا ئاڵوگۆڕ کرا."