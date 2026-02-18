حکوومەتی عێراق تۆڕەکانی ناردنی هاووڵاتییان بۆ رووسیا سزا دەدات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی عێراق، سەرپەرشتیی کۆبوونەوەی لیژنەی فەرمانی دیوانیی تایبەت بە رووبەڕووبوونەوەی ناونووسکردنی هاووڵاتییانی عێراقی لە ریزی سوپای رووسیای کرد و چەند بڕیارێکی یەکلاکەرەوەی بۆ کۆتاییهێنان بەم دۆسیەیە دەرکرد.

بەگوێرەی راگەیەنراوی نووسینگەی راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی، لە کۆبوونەوەکەدا بڕیاردرا ماددە یاساییەکانی یاسای سزادانی عێراقی کارا بکرێنەوە؛ بەپێی یاساکە هەر هاووڵاتییەک پەیوەندی بە هێزە چەکدارەکانی وڵاتێکی دیکەوە بکات رووبەڕووی سزای یاسایی دەبێتەوە.

لیژنەکە بڕیاریدا لێپرسینەوە لە کۆمپانیا گەشتیارییەکان و هەموو ئەو لایەنانە بکرێت هاوکاریی هاووڵاتییان دەکەن بۆ تێوەگلان لەم جۆرە کارانە؛ هاوکات پلانێک بۆ نەهێشتنی سەرچاوەی دارایی و هەڵوەشاندنەوەی ئەو تۆڕانە دانرا لە پرۆسەی ناونووسکردنەکەدا تێوەگلاون.

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەدا، لیژنەکە بە فەرمی بڕیار و راسپاردەکانی پەسەند کرد و بۆ بڕیاردانی کۆتایی ئاراستەی سەرۆکوەزیرانی عێراقی کرد.

ئەم هەنگاوەی بەغدا دوای ئەوە دێت، لە ماوەی ساڵانی 2023 و 2024دا راپۆرتە نێودەوڵەتییەکان ئاشکرایان کردووە رووسیا هەوڵی راکێشانی گەنجانی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەدات بۆ بەشداریکردن لە جەنگی ئۆکرانیا.

بەشێک لەو عێراقییانەی روویان لە رووسیا کردووە، بە مەبەستی خوێندن یان کۆچکردن چوونەتە ئەو وڵاتە، بەڵام بەهۆی بەڵێنی پێدانی رەگەزنامەی رووسی و مووچەی مانگانەی زۆر، پەیوەندییان بە ریزەکانی سوپای رووسیا کردووە.

بەپێی یاسای سزادانی عێراقی، پەیوەندیکردن بە سوپای وڵاتانی بیانی بەبێ مۆڵەتی فەرمیی حکوومەت، بە تاوان دادەنرێت و سزای بەندکردنی بۆ دیاری کراوە، چونکە ئەم کارە دەکرێت کاریگەریی نەرێنی لەسەر پەیوەندییە دیپلۆماسییەکانی عێراق و بێلایەنیی وڵاتەکە لە ململانێ نێودەوڵەتییەکاندا هەبێت.