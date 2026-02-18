ئەمڕۆ چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیار لەسەر کاندیدی سەرۆکوەزیران دەدات

پێش 50 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، سەرچاوەیەکی سیاسی ئاگادار رایگەیاند، هێزەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی خۆیان بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوەیەکی چارەنووسساز لە چەند کاتژمێری داهاتوودا ئامادە دەکەن.

سەرچاوەیەک لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگی بە میدیا عێراقییەکانی راگەیاند: "کۆبوونەوە راوێژکارییەکانی دوو رۆژی رابردوو گەیشتوونەتە رێککەوتنێکی سەرەتایی بۆ ئەوەی بە زووترین کات کۆبوونەوەی فراوان ئەنجام بدرێت و بڕیاری کۆتایی لەسەر کاندیدی سەرۆکوەزیران بدرێت."

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەش کردووە، پێداگری واشنتن لەسەر هەڵوێستە توندەکانی، هێزە شیعەکانی ناچار کردووە بە پەلە پێداچوونەوە بە بژاردەکانیاندا بکەن بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک کە وڵات لە پێکدادانی دیپلۆماسی بپارێزێت.

زانیارییەکان باس لەوە دەکەن، پەیامێکی فەرمی لە واشنتنەوە گەیشتووەتە یەکێک لە سەرکردە باڵاکانی چوارچێوەی هەماهەنگی، کە تێیدا داواکراوە لە ماوەی 48 کاتژمێردا کاندیدەکە دیاری بکرێت. دوای نێوەندگیریی لایەنەکان، وادەکە بۆ پێنج رۆژ درێژکراوەتەوە و سبەی پێنجشەممە دوایین مۆڵەتە.

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە بەیاننامەیەکی تایبەتدا بۆ میدیاکان، هەڵوێستی وڵاتەکەی بە پتەو و بێ چەواشەکاری ناوبردووە و رایگەیاندووە: "کاندیدکردنی نووری مالیکی بۆ سەرۆکایەتی حکوومەت، واشنتن ناچار دەکات بە تەواوی پەیوەندییەکانی لەگەڵ عێراق هەڵبسەنگێنێتەوە."

لە ناوخۆی چوارچێوەی هەماهەنگی، ناکۆکییەکان قووڵ بوونەتەوە. هەندێک لە سەرکردەکان، بەهۆی ترسیان لە سزاکانی ئەمریکا و تێکچوونی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان، داوای کشانەوەی نووری مالیکی دەکەن. لە بەرامبەردا، لایەنەکانی دیکە و خودی مالیکی هێشتا سوورن لەسەر کاندیدبوون و پێیان وایە هەر پاشەکشەیەک دەبێت بە بڕیاری کۆدەنگی نێو هاوپەیمانییەکە بێت.

چاودێران پێیان وایە ئەم فشارە بێوێنەیەی ئەمریکا رەنگدانەوەی سیاسەتی توندی دۆناڵد ترەمپە، پێشتر چەندین جار رەخنەی توندی لە شێوازی حوکمڕانی هەشت ساڵەی مالیکی گرتووە و بە هۆکاری ناسەقامگیری ناوچەکە و فراوانبوونی هەژموونی نەیارەکانی ئەمریکای داناوە.

بڕیارە ئەنجامی کۆبوونەوەکەی ئەمشەوی چوارچێوەی هەماهەنگی، ئاڕاستەی سیاسی عێراق بۆ چوار ساڵی داهاتوو و شێوازی مامەڵەکردنی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەگەڵ بەغدا دیاری بکات.