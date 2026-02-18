شارێکی ئەمەریکا مانگی ئاداری وەک مانگی کەلەپووری کوردی دیاری کرد و پشتیوانی بۆ ڕۆژئاوا دەربڕی

پێش دوو کاتژمێر

ئەنجوومەنی شاری مەنەسساس پارک لە ویلایەتی ڤێرجینیای ئەمەریکا، لە بڕیارێکی فەرمیدا مانگی ئاداری وەک "مانگی کەلەپووری کوردی" ناساند و هاوسۆزی و پشتیوانیی خۆی بۆ گەلی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان دووپات کردەوە.

ئالانا مێنسینگ، سەرۆکی شارەوانیی مەنەسساس پارکی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەنجوومەنی شارەکە بڕیاری داوە بە فەرمی مانگی ئادار بکاتە مانگی کەلەپووری کوردی وەک ڕێزێک بۆ قوربانیدان و کولتووری گەلی کورد.

لە دەقی بڕیارەکەدا هاتووە، لەوەتەی دەستپێکردنی قەیرانی سووریا، کۆمەڵگە کوردییەکان بارگرانییەکی زۆریان کەوتووەتە سەر شان، لەوانە ئاوارەبوون، گیانلەدەستدان و هەڕەشەی ڕێکخراوە توندڕەوەکان، لە هەمان کاتدا کورد ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەبووە لە تێکشکاندنی تیرۆر و پەرەپێدانی بەیەکەوەژیان.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، بەهۆی بەردەوامیی ململانێکان و ناسەقامگیریی سیاسی و گرژییە ناوچەییەکانەوە، هێشتا مەترسی لەسەر ژیان و سەلامەتی و ئایندەی هاووڵاتییانی کورد هەیە، لە کاتێکدا گەلی کورد بەردەوام خواستی خۆی بۆ هاوڵاتیبوونی یەکسان، پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و داننان بە ناسنامەی کولتووری لە چوارچێوەی سووریایەکی سەقامگیردا دەربڕیوە.

لەسەر ئەو بنەمایە، شاری مەنەسساس پارک وێڕای دەربڕینی هاوسۆزی لەگەڵ گەلی کورد، هانی بەردەوامیی هەوڵە دیپلۆماسییەکان، گەیاندنی هاوکاریی مرۆیی و دیالۆگی ئاشتیانە دەدات بە ئامانجی پاراستنی هاووڵاتییانی مەدەنی و گەیشتن بە چارەسەرێکی دادپەروەرانە و بەردەوام بۆ قەیرانی سووریا.