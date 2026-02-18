پێش دوو کاتژمێر

بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، رەتی دەکاتەوە حزبەکەی نووری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق کاندید کردبێت و رایدەگەیەنێت، کاندیدکردنی ناوبراو بڕیاری لایەنە شیعەکانە و پەیوەندیی بە پارتییەوە نییە.

چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کەناڵی کوردستان24، هەڵوێستی حزبەکەی لە بارەی پرسی پێکهێنانی حکوومەتی عێراق و کاندیدانی پۆستە سیادییەکان خستە روو.

میرانی لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە کاندیدبوونی نووری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، رایگەیاند: "پارتی دیموکراتی کوردستان مالیکی کاندید نەکردووە، بەڵکو ناوبراو لە لایەن خودی هێزە شیعەکانەوە کاندید کراوە، بەڵام بە داخەوە ئەم بابەتە لە میدیاکاندا بە جۆرێک وێنا کراوە کە گوایە پارتی کاندیدی کردووە."

سەبارەت بە پرسی رێککەوتن لەسەر پۆستی سەرۆککۆماری عێراق و ئاڵۆزییە سیاسییەکان، فازڵ میرانی ئاماژەی بە رۆڵی کەسایەتییەکان کرد و گوتی: "ئەگەر پیاوی چاک و ژیر لە گۆڕەپانەکەدا هەبن، هیچ کێشە و بابەتێک نییە کە چارەسەر نەکرێت."