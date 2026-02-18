پەرلەمانتارێک: حکوومەتی عێراق نزیکەی 33 ترلیۆن دینار قەرزاری بەڵێندەرانە

پێش دوو کاتژمێر

پەرلەمانتارێکی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان، ئاشکرای دەکات کە چارەکێکی بودجەی عێراق بەهۆی گەندەڵییەوە بەهەدەر دەچێت و حکوومەت بڕی 33 ترلیۆن دینار قەرزاری کەرتی تایبەت و بەڵێندەرانە.

چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، جەمال کۆچەر، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، داتای مەترسیداری لە بارەی بەهەدەردانی سامانی گشتی و قەرزەکانی حکوومەت خستە روو.

ئەو پەرلەمانتارە رایگەیاند: "بە پێی بەدواداچوونەکان، نزیکەی 25%ـی ئەو پارەیەی لە بودجەی گشتیدا تەرخان دەکرێت، لە عێراقدا بەهەدەر دەدرێت و دەچێتە خانەی گەندەڵییەوە."

ئاماژەی بەوەش دا، کە ئەم رێژە بەرزەی گەندەڵی بووەتە هۆکاری سەرەکیی وەستانی زۆرینەی پڕۆژە ستراتیژی و خزمەتگوزارییەکان لە وڵاتدا.

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا، جەمال کۆچەر باسی لە قەیرانی نەبوونی نەختینە بۆ کۆمپانیاکان کرد و گوتی: "حکوومەتی عێراق نزیکەی 33 ترلیۆن دینار قەرزاری بەڵێندەران و کۆمپانیا ناوخۆییەکانە."

ناوبراو روونیشی کردەوە، کە حکوومەت لە ماوەی سێ ساڵی رابردوودا نەیتوانیوە ئەو قەرزانە بۆ خاوەنەکانیان بگەڕێنێتەوە، ئەمەش گورزێکی گەورەی لە کەرتی وەبەرهێنان و ئاوەدانکردنەوە داوە.