حزبوڵڵا: لە ئەگەری هێرشی سنوورداری ئەمەریکا بۆ سەر ئێران، دەستوەردانی سەربازی ناکەین

پێش دوو کاتژمێر

لە کاتێکدا مەترسییەکانی هەڵگیرسانی جەنگێکی هەرێمی لە ئارادان، حزبوڵڵای لوبنان هەڵوێستی خۆی ئاشکرا دەکات؛ ئەگەر ئەمەریکا هێرشی سنووردار بکاتە سەر ئێران، ئەوان بێدەنگ دەبن و دەستوەردان ناکەن، بەڵام هێرشکردنە سەر خامنەیی بە هێڵی سوور دەزانن.

بەرپرسێکی باڵای حزبوڵڵای لوبنان ئەمڕۆ چوارشەممە 25ـی شوباتی 2026، ڕایگەیاند، گرووپەکەیان بڕیاریداوە لە ئەگەری ئەنجامدانی هێرشی سنووردار لەلایەن ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکاوە بۆ سەر ئێران، دەستوەردانی سەربازی نەکەن و نەبنە بەشێک لە شەڕەکە.

ئەو بەرپرسە کە نەیویستووە ناوی ئاشکرا بکرێت، بە ئاژانسی فرانس پرێسی ڕاگەیاندووە، هەرچەندە ئەوان لە هێرشی سنوورداردا بێدەنگ دەبن، بەڵام هەر جۆرە هێرشێک بۆ سەر عەلی خامنەیی، ڕێبەری باڵای ئێران، بە هێڵی سوور دادەنێن و هەڵوێستی جیاوازیان دەبێت.

ئەم لێدوانە لە کاتێکدایە کە دەسەڵاتدارانی فەرمیی لوبنان نیگەرانیی قووڵیان هەیە لەوەی هەر جووڵەیەکی سەربازیی ئەمەریکا دژی ئێران، ببێتە هۆی هەڵگیرسانی جەنگێکی فراوانی ناوچەیی و ڕاکێشانی حزبوڵڵا بۆ ناو ململانێکە.

بەرپرسەکەی حزبوڵڵا بۆ ئاژانسەکە جەختی کردەوە و گوتی: لە حاڵەتی هێرشی سنوورداری ئەمەریکا بۆ سەر ئێران، هەڵوێستی حزبوڵڵا ئەوە دەبێت کە دەستوەردانی سەربازی نەکات.