سیاسی

گوتەبێژی سوپای ئیسرائیل: دەیان سەکۆی موشەکی بالیستی ئێرانمان لەناوبردووە

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

گوتەبێژی سوپاسی ئیسرائیل داوا لە هاووڵاتییانی  دەکات لە پەناگاکان بمێنەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی ئاداری 2026، ئیڤی دیڤرین گوتەبێژی سوپای ئیسرائیل رایگەیاند: ئەو هێرش و بۆردوومانانەی کراون بە رێنمایی دەزگا هەواڵگرییەکان کراون، بارەگای ئۆپەراسیۆنی ئاسمانی ئێرانمان کردە ئامانج و لەناوبرا، ئەو بارەگایانە لە دژی ئیسرائیل کاریان دەکرد.

هەروەها گوتەبێژی سوپای ئیسرائیل گوتی: پەیامی ئیسرائیل بۆ ئێران ئەوەیە دەگەینە هەموو بنکە سەربازییەکانیان، دەیان سەکۆی موشەکی بالیستی ئێرانمان لەناوبردووە، هەروەها سیستەمی دژە موشەکیمان لەناوبردووە.

هاوکات داوا لە هاووڵاتییانی ئیسرائیل دەکات لە پەناگاکان بمێنەوە.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,