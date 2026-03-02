سێنتکۆم هەواڵی کوژرانی 560 سەربازی ئەمریکی رەت دەکاتەوە
دووشەممە 2ـی ئاداری 2026، فەرماندەیی ناوەندی سوپای ئەمریکا (سێنتکۆم) لە بڵاوکراوەیەکی نوێدا تەواوی ئەو هەواڵ و ئامارانەی رەت کردەوە کە سوپای پاسدارانی ئێران لەبارەی زیانەکانی ئەمریکا بڵاوی کردوونەتەوە و بە هەواڵی بێ بنەما و ساختە وەسفی کردن.
پێشتر فەرمانگەی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاندبوو، کە لە رێگەی هێرشی چڕی درۆنی و مووشەکییەوە، توانیویانە کەشتیی فڕۆکە هەڵگری ئەبراهام لینکۆڵن ناچار بکەن ناوچەکە جێبهێڵێت و بەرەو زەریای هیندی بڕوات. هەروەها بانگەشەی ئەوەشیان کردبوو کە لە هێرشەکانیاندا بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی کەنداو، 560 سەربازی ئەو وڵاتە کراونەتە ئامانج و بوونەتە قوربانی.
لە بەرامبەردا، فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە رێگەی بڵاوکردنەوەی وێنەیەکی "Fact Check" ڕاستکردنەوەی ڕاستییەکان، ڕایگەیاند: لە ماوەی دوو رۆژدا، ئێران چەندین بانگەشەی بێ بنەمای بڵاو کردووەتەوە کە هیچ راستییەکیان تێدا نییە.
ئەم پەرەسەندنە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە لە بارودۆخێکی هەستیاری سەربازیدایە و هەردوولا لە شەڕێکی میدیایی چڕدان. ئەمریکا جەخت دەکاتەوە کە ئامارەکانی ئێران تەنیا پڕوپاگەندەی میدیاین و دەیانەوێت لە رێگەی بڵاوکردنەوەی زانیاریی نادروستەوە وەک سەرکەوتن نیشانی بدەن، لە کاتێکدا بە گوتەی سێنتکۆم ئەو هەواڵانە سفر ڕاستییان تێدایە.
Two days. Multiple bogus claims by the Iranian regime. ZERO truth. pic.twitter.com/2fx1lisFXl— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026