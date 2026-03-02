سیاسی

لە باشووری بەغدا هێرشێکی ئاسمانی کرایە سەر ناوچەی جەرف سەخر

عێراق جەنگی ئیسرائیل و ئێران

سەرچاوەیەکی ئەمنیی عێراق بە میدیاکانی رایانگەیاند؛ کەمێک پێش ئێستا ناوچەی "جەرف سەخر" لە باشووری شاری بەغدا رووبەڕووی هێرشێکی ئاسمانی بووەیەوە.

بەگوێرەی زانیارییە سەرەتاییەکان، هێرشەکە لەلایەن فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بووە و چەند پێگەیەکی حەشدی شەعبی لە سنووری پارێزگای بابیل کردووەتە ئامانج.

تا ئێستا لایەنە پەیوەندیدارەکان بە فەرمی قەبارەی زیانە گیانی و ماددییەکانی ئەو هێرشەیان رانەگەیاندووە، بەڵام دەنگی تەقینەوەیەکی بەهێز لە ناوچەکە بیستراوە و بارودۆخەکە لە حاڵەتی ئامادەباشیدایە.

بەرەبەیانی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئیسرائیل و ئەمریکا بە هاوبەشی هێرشیان کردە سەر خاکی ئێران و چەندین شاری ئەم وڵاتەیان بۆردومان کرد. تاوەکو ئێستا هیچ زیانێکی ماددی ئاشکرا نەکراوە، بەڵام میدیاکانی ئێران و ئیسرائیل  کوژرانی چەند بەرپرسێکی باڵای ئێرانی پشتراست کردەوە.

 
 
 
 
