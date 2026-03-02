وەزیری جەنگی ئەمریکا بۆ کوردستان24: پشتیوانی هەرێمی کوردستان و هاوبەشەکانمانین

پێش کاتژمێرێک

وەزیری جەنگی ئەمریکا لە وەڵامی کوردستان24ی لە واشنتن گوتی "شانبەشانی هەرێمی کوردستان دەمێنینەوە و سوپاسی تواناکانی هەرێمی کوردستان دەکەین".

پیت هێگسێت، وەزیری بەرگری ئەمریکا و جەنەڕاڵ دان کەین، سەرۆکی ئەرکانی هاوبەشی سوپای ئەمریکا، لە پنتاگۆن کۆنفرانسێکی هاوبەشی رۆژنامەوانیان سەبارەت بە چالاکییە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ئێران سازدا; لە کۆنفرانسەکەدا رەحیم رەشیدی پرسیاری وەزیری جەنگ کرد، کە ئێران بە درۆن و مووشەک هەرێمی کوردستان و عێراق دەکاتە ئامانج، لە وەڵامدا پیت هێگسێت گوتی؛ لەگەڵ هاوپەیمانەکانمان و هەرێمی کوردستان لە ناوچەکە لە پەیوەندییەکی بەردەوام داین و لە هەماهەنگی لەگەڵ هاوپەیمانەکان بەردەوام دەبین.

پەیامە پشتیوانییەکانی پیت هێگسێت وەزیری جەنگی ئەمریکا لە کاتێکدایە، لە بەرە بەیانی شەممەوە هێرشە هاوبەشە ئاسمانییەکانی سوپای ئەمریکا و سوپای ئیسرائیل بۆ سەر ئێران بە چڕی بەردەوامە و هەرێمی کوردستان، بە تایبەتیش شاری هەولێر چەند جارێک کەوتووە بەر هێرشی مووشەکی و درۆنی، بەڵام سەرجەم هێرشە لە ئاسمانەوە لەلایەن سیستەمی بەرگریی ئاسمانی پووچەلكراوەنەتەوە.

دوای ئەوەی ئێران لە 28ی شوباتدا بە فەرمی کوژرانی عەلی خامنەیی رێبەری باڵای وڵاتەکەی پشتڕاستکردەوە لە کە هێرشە هاوبەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل کراوەتە ئامانج، هێزە چەکدارەکانی ئێران هێرشێکی مووشەکی و درۆنی چڕیان بۆ سەر وڵاتانی دەوروبەر دەستپێکردووە.