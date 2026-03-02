تورکیا راگرتنی گەشتە ئاسمانییەکانی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست درێژکردەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا، رایگەیاند، هەموو گەشتە ئاسمانییەکان بۆ ئێران، عێراق، ئوردن، سووریا و لوبنان تاوەکو رۆژی هەینی هەڵوەشاندەوە، ئەمەش لەبەر مەترسی ئەو هێرشانەی ناوچەکە بەخۆیەوەیان دەبینێت، هاوکات هەموو گەشتە بڕیاردراوەکانی بۆ قەتەر، کوێت، بەحرەین و ئیمارات تاوەکو بەیانی رۆژی سێشەممە راگرت.

دووشەممە 2ـی ئاداری 2026، عەبدولقادر ئۆرال ئۆغلۆ، وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا، رایگەیاند، گەشتە ئاسمانییەکان بۆ فڕۆکەخانەکانی ریاز، جەدە و مەدینە لە عەرەبستانی سعوودی و هەروەها بۆ سەڵتەنەی عومان دەستپێدەکەنەوە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، دوو فڕۆکە کە یەکێکیان سەر بە هێڵی ئاسمانی تورکی (Turkish Airlines) و ئەوی دیکەیان سەر بە "پێگاسۆس ئێرلاینز"ە لە تاران راگیرابوون، جەختی لەوەشکردەوە، ستافی هەردوو کۆمپانیاکە بە سەلامەتی گەڕاونەتەوە تورکیا، هەروەها کارمەندانی هێڵی ئاسمانی تورکی لە قەتەر، بەحرەین و ئیمارات لە مەترسیدا نین.

شەممە 28ـی شوباتی 2026، هێڵە ئاسمانییەکانی تورکیا گەشتەکانی بۆ 10 وڵاتی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەڵوەشاندەوە، یەحیا ئۆستۆن، بەڕێوەبەری نووسینگەی راگەیاندنی کۆمپانیاکە رایگەیاند:" گەشتەکانی ئەمڕۆ شەممە بۆ وڵاتانی (قەتەر، کوەیت، بەحرەین، ئیمارات و عومان) هەڵوەشێندراونەتەوە، هاوکات گەشتەکان بۆ وڵاتانی (سووریا، عێراق، ئوردن، لوبنان و ئێران) تاوەکو 2ـی ئاداری 2026 راگیراون، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم بڕیارە بەهۆی داخرانی ئاسمانی چەند وڵاتێک دراوە لە دوای هێرشە بەرانبەرەکانی نێوان ئێران لە لایەک و ئەمریکا و ئیسرائیل لە لایەکی ترەوە.