سەرچاوەیەک بۆ کوردستان24: هیچ هێرشێک نەکراوەتە سەر هێزەکانی پێشمەرگە
سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگە راگەیاند ، هیچ هێرشێک نەکراوەتە سەر هێزەکانی پێشمەرگە و تەنیا دوێنێ هێرشێک لە پردێ کراوە بەڵام بۆ سەر پێشمەرگە نەبووە.
ئەمڕۆ سێشەممە، 3ـی ئاداری 2026، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگە بە کوردستان 24ـی راگەیاند، "هیچ هێرشێک نەکراوەتە سەر هێزەکانی پێشمەرگە."
سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، :تەنیا دوێنێ هێرشێک لە پردێ کراوە، ئەویش بۆسەر هێزی پێشمەرگە نەبووە و لە بۆشایی کەوتۆتە خوارەوە، بۆیە ناتوانین بڵێین بۆ پێشمەرگە بووە."
هاوکات بەگوێرەی راگەیەندراوێکی وەزارەتی پێشمەرگە، ئێوارەی رۆژی 1ـی ئاداری 2026، بارەگای فیرقەی 11ـی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە دەورووبەری ناحیەی دێگەڵە، لە رێگەی فڕۆکەیەکی بێ فڕۆکەوانی بۆمبڕێژکراوەوە بە ئامانج گیراوە.
وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەی بەوەشدا، ئەم پەلامارە تێکدەرانە هەوڵێکە بۆ زیاتر ئاڵۆزکردنی دۆخەکەو نانەوەی پشێوی زیاتر .
وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە سوودانی، سەرۆکی حکوومەتی فیدراڵ و فەرماندەیی گشتی هێزەچەکدارەکان کرد، سنورێک بۆ ئەم دەستدرێژی و کردە دوور لەیاساییانە دابنێت و بەرپرسیارانی ئەم کردەوەیە رووبەرووی لێپێچینەوەی یاسایی بکات، بەردەوامی دان بەم کردەوە تیرۆرستیانە بێ وەڵام نابێت.