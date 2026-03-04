پزیشکیان: ڕێز لە خاک و سەروەریی وڵاتان دەگرین

پزیشکیان: هێرشەکانی ئەمەریکا ناچاری کردین بەرگری لە خۆمان بکەین

پێش 55 خولەک

سەرۆک کۆماری ئێران، لە پەیامێکی ئاراستەی سەرکردەی وڵاتانی دراوسێ و دۆست، رایگەیاند کە سەرەڕای هەوڵە دیپلۆماسییەکان، هێرشەکانی ئەمەریکا و ئیسرائیل" وڵاتەکەی ناچار کردووە بچێتە ناو جەنگەوە، هاوکات دڵنیایی دەداتە دراوسێکانی کە رێز لە خاک و سەروەرییان دەگرێت.

چوارشەممە 4ی ئاداری 2026، مەسعود پزیشکیان، سەرۆک کۆماری ئێران، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: سەرۆکی وڵاتانی دۆست و دراوسێ، ئێمە شانبەشانی ئێوە و لە رێگەی دیپلۆماسییەوە هەوڵمان دا خۆمان لە جەنگ بەدوور بگرین.

گوتیشی: "دەستدرێژیی سەربازیی ئەمەریکی-ئیسرائیل، هیچ بژاردەیەکی دیکەی بۆ نەهێشتینەوە جگە لەوەی بەرگری لە خۆمان بکەین."

سەرۆک کۆماری ئێران جەختی کردەوە کە پەرەسەندنەکان کاریگەرییان لەسەر رێزگرتنیان بۆ دراوسێکانیان نابێت و دەڵێت: "ئێمە رێز لە سەروەریی ئێوە دەگرین."

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، پزیشکیان دیدی ئێران بۆ ئاسایشی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دووپات دەکاتەوە و دەنووسێت: بڕوامان وایە کە ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە دەبێت لە رێگەی هەوڵی بە کۆمەڵی دەوڵەتانی ناوچەکەوە بەدی بێت، نەک هێزی دەرەکی.