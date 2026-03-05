جێگری فەرماندەی بارەگای خاتەمولئەنبیا: گەرووی هورمزمان دانەخستووە

پێش کاتژمێرێک

ئەمیر حەیدەری، جێگری فەرماندەی بارەگای خاتەمولئەنبیای ئێرانی، پەیامێکی ئاراستەی نەیارانی وڵاتەکەی کرد و رایگەیاند؛ هێزەکانیان لەوپەڕی ئامادەییدان بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی سەربازی، جەختیشی لەوە کردەوە، تاران هیچ ترسێکی لە درێژخایەنبوونی جەنگ نییە.

جێگری فەرماندەی بارەگاکە راشیگەیاند: "ئێمە بۆ بەردەوامبوونی جەنگ ئامادەین و هیچ باکمان بەوە نییە، چەندە دەخایەنێت؛ تا ئەو کاتەی هەموو ئامانجەکانمان بەدی دەهێنین، لە جەنگ بەردەوام دەبین."

سەبارەت بە گرژییەکانی ناوچەکە و جووڵەی کەشتییە جەنگییەکان، ناوبراو هۆشداریی دا بەو هێزانەی هەوڵی تەمومژاوی نیشاندانی ناسنامەی خۆیان دەدەن و گوتی: "بە توندی رووبەڕووی ئەو کەشتییە سەربازییانە دەبینەوە کە هەوڵ دەدەن خۆیان وەک کەشتیی بازرگانی نیشان بدەن و فێڵ لە هێزەکانمان بکەن."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، جێگری فەرماندەی بارەگای خاتەمولئەنبیا تیشکی خستە سەر دۆخی گەرووی هورمز و گوتی: "ئێمە گەرووی هورمزمان دانەخستووە." ئاماژەی بەوەش کرد، مامەڵەی ئەوان لەگەڵ ئەو کەشتییانەی بەو رێڕەوەدا تێدەپەڕن، تەنیا لە چوارچێوەی پڕۆتۆکۆڵە نێودەوڵەتییەکاندا دەبێت.

ئەم گوتەیەی بەرپرسی ئێران لە کاتێکدایە ناوچەکە بە دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و گرژییەکان لە نێوان تاران و هێزە نێودەوڵەتییەکان لە ئاوەکانی کەنداو و ناوچەکە بەردەوامییان هەیە.