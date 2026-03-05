نێچیرڤان بارزانی: راپەڕین وەڵامێکی یەکلاکەرەوە بوو بۆ ئازادی و سەرفرازی

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە 35ەمین ساڵیادی راپەڕینە مەزنەکەی ئاداری 1991دا، پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا وێڕای جەختکردنەوە لە پاراستنی دەستکەوتە دەستوورییەکان، رایگەیاند؛ هەرێمی کوردستان وەک فاکتەرێکی ئارامی دەمێنێتەوە و نابێتە بەشێک لە ململانێ سەربازییەکانی ناوچەکە.

دەقی پەیامی نێچیرڤان بارزانی؛

ئەمڕۆ بە شکۆوە یادی 35 ساڵەی ڕاپەڕینە مەزنەکەی ئاداری 1991 دەکەینەوە. بەم بۆنەیەوە پیرۆزباییەکی گەرم لە خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان، پێشمەرگە قارەمانەکان و تەواوی کوردستانییان لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات دەکەم. سڵاو و دروود بۆ گیانی پاکی شەهیدانی ڕاپەڕین و تەواوی شەهیدانی کوردستان دەنێرم.

ڕاپەڕین وەرچەرخانێکی مێژوویی و وەڵامێکی یەکلاکەرەوەی گەلی کوردستان بوو له‌ ڕەتکردنەوەی ستەم و زۆرداری و هەنگاونان بەرەو ئازادی و سەرفرازی. ئەم یادە پیرۆزە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە دۆخێکی ئاڵۆز و هەستیاردا تێده‌پەڕێت. پەرەسەندنی گرژییەکان و لێکەوتە نەرێنییەکانی ململانێکان، بەرپرسیاريه‌تییەکی گەورە دەخەنە سەر شانی هەموومان بۆ پاراستنی ئارامی و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان.

لەم یادەدا دووپاتی دەکەینەوە کە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە فاکتەرێکی سەرەکیی ئارامی و ئاشتی دەبێت و نابێته‌ بەشێک لە هیچ ململانێ و پەرەسەندنێکی سەربازی کە زیان بە ژیان و ئاسایشی هاووڵاتییانمان بگەیەنێت. پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان و دەستکەوتە دەستوورییەکانمان، تەنیا بە یەکڕیزی، تەبایی و بەرپرسیاريه‌تیی هاوبەشی نيشتمانيى هەموو هێز و لایەنە سیاسییەکان و پێکهاتەکانی کوردستان دەبێت.

با ئەم یادە هاندەرمان بێت بۆ تێپەڕاندنی ئاڵنگارییەکان و قووڵکردنەوەی کولتووری پێکەوەژیان و لێبوردەیی. وەفاداری بۆ خوێنی شەهیدان ئەوەیە کە پێکەوە و دەست لەناو دەست؛ کار بکەین بۆ پاراستنی سەقامگیری و بنیاتنانی داهاتوویەکی باشتر بۆ نەوەکانی داهاتوومان.

سڵاو لە یادى ڕاپەڕین.

ئارامی و سەقامگیری بۆ کوردستان.