تاران:زیاتر لە 2000 درۆن ئاراستەی ئامانجە ئەمریکی و ئیسرائیلییەکان کراون

ئیبراهیم زولفەقاری، گوتەبێژی قەرارگای خاتەمولئەنبیا
گوتەبێژی قەرارگەی "خاتەمولئەنبیا" رایگەیاند، تاوەکو کۆتاییهاتنی شەپۆلی 20ەمی هێرشەکانیان، زیاتر لە 2000 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و 600 مووشەکیان ئاراستەی ئامانجە ئەمریکی و ئیسرائیلییەکان کردووە.

ئەمڕۆ هەینی 6ی ئاداری 2026، ئیبراهیم زولفەقاری، گوتەبێژی قەرارگای خاتەمولئەنبیای سوپای پاسدارانی ئێران،  ئاماژەی بەوە کرد، لە میانی ئەو ئۆپەراسیۆنانەی ئەنجامیان داوە، فڕۆکەیەکی جەنگی و چەندین فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سوپای ئەمریکا و ئیسرائیلیان خستووەتە خوارەوە.

بە گوتەی ئەو بەرپرسە سەربازییەی ئێران، هێرشەکان بەردەوامییان هەبووە و تاوەکو ئێستا 20 شەپۆلی هێرشیان ئەنجامداوە، کە تێیدا ژمارەیەکی زۆر درۆن و مووشەکی بالیستی و کرووز بەکار هێنراون.

قەرارگای خاتەمولئەنبیا؛ باڵاترین ناوەندی بڕیاردانی سەربازییە لە ئێران کە راستەوخۆ لەژێر فەرمانی رێبەری باڵای ئەو وڵاتە کار دەکات. ئەم بارەگایە رۆڵی مێشکی جوڵێنەری هێزە چەکدارەکان دەبینێت و ئەرکی سەرەکیی داڕشتنی ستراتیژیی بەرگری و فەرماندەییکردنی ئۆپەراسیۆنە مەیدانییەکان و دروستکردنی هەماهەنگییە لەنێوان هەردوو هێزی "سوپا" و "سوپای پاسداران". جیاواز لە باڵە ئابوورییەکەی، ئەم بارەگایە تەنیا ئەرکی سەربازی و ئەمنیی هەیە و لە کاتی شەڕ و تەنگژە گەورەکاندا وەک باڵاترین ژووری فەرماندەیی لە ئێران هەژمار دەکرێت.

 
 
ئیسرا ئەنوەر ,