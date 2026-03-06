سەرۆکی حکوومەت و شای بەحرەین دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن
سەرۆکی حکوومەت و شای بەحرەین دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن و جەختیان لە پێویستیی پەرەپێدانی هاوکاری و هاوئاهەنگی لەنێوان هەردوولادا کردەوە
حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی 3ی ئاداری 2026، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شای بەحرەین حەمەد بن عیسا ئال خەلیفە، دۆخی گشتیی ناوچەکە و بە تایبەت شانشینی بەحرەین و عێراق و هەرێمی کوردستان و دوایین پێشهاتەکانی شەڕ و ئاڵۆزییەکانیان تاوتوێ کرد و نیگەرانیی قووڵی خۆیان لە پەرەسەندنی هێرش و شەڕ و گرژییەکان دەربڕی.
هەروەها جەختیان لە پێویستیی پەرەپێدانی هاوکاری و هاوئاهەنگی لەنێوان هەردوولادا کردەوە لەپێناو پاراستنی ئاشتی و ئارامی و سەقامگیریی ناوچەکە.
I spoke with HM King Hamad bin Isa Al Khalifa of the Kingdom of Bahrain about the situation in the region. We expressed our deep concern over the escalations.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 6, 2026
We stressed strengthening coordination to preserve peace, security, and stability in the region.