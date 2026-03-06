هێزە ئەمنییەکانی عێراق هێرشێکی مووشەکییان لە بەغدا پووچەڵ کردەوە

پێش 30 خولەک

شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق، رایگەیاند کە هێزە ئەمنییەکان توانیویانە دەست بەسەر ئۆتۆمبێلێکدا بگرن کە مووشەکی لێوە ئاراستە کراوە و رێگرییان لە ئەنجامدانی هێرشەکە گرتووە.

هەینی 6ـی ئاداری 2026، شانەی راگەیاندنی ئەمنی عێراق، رایگەیاند، کاتژمێر 8:20ـی خولەکی ئەمشەو، لە ناو ئۆتۆمبێلێکی جۆری (کیا) لە شارۆچکە ئەبو غرێب لە رۆژئاوای بەغدا، چەند مووشەکێک ئاراستە کران، مووشەکەکان لە ناوچە چۆڵەکانی دەوروبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا کەوتوونەتە خوارەوە و هیچ زیانێکی گیانی و ماددییان لێ نەکەوتووەتەوە.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، هێزە ئەمنییەکان لە ئۆپەراسیۆنێکی خێرادا توانیویانە ئۆتۆمبێلەکە بدۆزنەوە و دەست بەسەر ئەو مووشەکانەشدا بگرن کە هێشتا لەناو ئۆتۆمبێلەکەدا مابوون و ئاراستە نەکرابوون، دواتر لەلایەن تیمە تەکنیکییە پسپۆڕەکانەوە مامەڵەیان لەگەڵدا کراوە.

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان جەختی کردووەتەوە، لێکۆڵینەوەیەکی بەپەلە و ورد لە رووداوەکە دەستیپێکردووە بۆ ئاشکراکردنی ناسنامەی ئەنجامدەرانی هێرشەکە و وردەکارییەکانی لە داهاتوویەکی نزیکدا بڵاودەکرێنەوە.