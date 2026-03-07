سێنتکۆم: لەسەرەتای جەنگەوە زیاتر لە 3 هەزار ئامانجی ستراتیژی ئێران پێکراون
ئەمڕۆ شەممە، 7ـی ئاداری 2026، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا "سێنتکۆم" رایگەیاند: لە هەفتەی یەکەمی ئۆپەراسیۆنی "داستانی تووڕەیی" زیاتر لە 3 هەزار ئامانجی ستراتیژی پێکراون.
سێنتکۆم جەختیش دەکاتەوە هێرشەکان بە چڕی بەردەوام دەبن و بە هیچ شێوەیەک ناوەستێت.
هەر بەرەبەیانی ئەمڕۆ فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم)، لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا، نوێترین زانیاریی سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی دژ بە ئێران بڵاو کردەوە و رایگەیاند، تا ئێستا 43 کەشتیی جەنگیی ئێرانیان کردووەتە ئامانج.
ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.
لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.
U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2026