ئیمارات خستنە خوارەوەی چەند مووشەک و درۆنێکی ئێرانی راگەیاند

پێش 50 خولەک

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات ئەمڕۆ شەممە،7ـی ئاداری2026، رایگەیاند، سیستەمی بەرگریی ئاسمانی وڵاتەکەی بە سەرکەوتوویی مامەڵەی لەگەڵ کۆمەڵێک هەڕەشەی مووشەکی و درۆن کردووە کە لە ئێرانەوە ئاراستە کرابوون.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کرد، بەرگریی ئاسمانی توانیویەتی ئامانجەکە دەستنیشان بکات و بەپێی رێکارە سەربازییە پەسەندکراوەکان مامەڵەیان لەگەڵدا بکات، هەروەها جەختی کردەوە، بەردەوامن لە چاودێریکردنی وردی پێشهاتە مەیدانییەکان و گرتنەبەری تەواوی رێوشوێنە پێویستەکان بۆ پاراستنی ئاسمان و خاکی وڵات.

سەبارەت بەو دەنگە بەرزانەی لە ناوچە جیاجیاکانی ئیمارات بیستراون، وەزارەتی بەرگریی روونی کردەوە، ئەو دەنگانە دەرئەنجامی راگرتن و تێکشکاندنی مووشەک و درۆن دوژمن بووە.

لە هەمان کاتدا هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکە دووپاتیان کردەوە، لە بەرزکردنەوەی ئاستی ئامادەیی و هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بەردەوامن، ئەوەش بە مەبەستی دەستەبەرکردنی ئاسایشی دەوڵەت و پاراستنی سەلامەتی هاووڵاتیان و دانیشتووانی ئیمارات.