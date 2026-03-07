روانگەی ئیکۆی عێراق: بەهۆی هەناردە نەکردنی نەوت، عێراق ملیۆنان دۆلار زیانی پێگەیشتووە

پێش کاتژمێرێک

روانگەی ئیکۆی عێراق داوا لە حکوومەت دەکات پڕۆژەی " رێگای شام" زیندوو بکاتەوە بۆ ئەوەی ئابووریی وڵات لە مەترسییەکانی گەرووی هورمز بپارێزرێت.

روانگەی عێراقی بۆ کاروباری ئابووریی (ئیکۆ-عێراق) لە نوێترین راپۆرتی خۆیدا هۆشداری دەداتە حکوومەتی عێراق و رایدەگەیەنێت؛ پشتبەستنی تەواوەتی بە یەک دەروازەی هەناردەکردن بووەتە هۆی لەدەستدانی ملیۆنان دۆلار و خستنە مەترسیی داهاتی نیشتمانییەوە.

روانگەی ئیکۆ-عێراق لە بەیاننامەیەکی رۆژنامەوانیدا جەختی کردەوە، شکستی حکوومەت لە هەمەچەشنکردنی رێگاکانی هەناردەکردنی نەوت، زیانی گەورەی دارایی بە بودجەی گشتیی گەیاندووە. ئەمەش کاریگەری راستەوخۆی هەبووە لەسەر توانای دەوڵەت بۆ دابینکردنی بودجەی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە: "پشتبەستنی نزیکەی تەواوەتی عێراق بە بەندەرەکانی بەسرە لە کەنداو، ئابووریی وڵاتی رووبەڕووی مەترسییە جیۆپۆلەتیکییەکان کردووەتەوە. بەتایبەتی لەم کاتەدا بەهۆی ئاڵۆزییە سەربازییەکانی ناوچەکە، هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمز تووشی پەککەوتن بووە."

روانگەکە داوا لە حکوومەت دەکات هەنگاوی بەپەلە بگرێتەبەر بۆ زیندووکردنەوەی پڕۆژەی "رێگای شام"، کە بە پڕۆژەیەکی ستراتیژی و نیشتمانیی دادەنرێت بۆ دوورکەوتنەوە لە زیانە ئابوورییەکان.

ئەم پڕۆژەیە کە لەسەر بنەمای هاوکاریی نێوان (عێراق، ئوردن و میسر) دامەزراوە، بژاردەیەکی بەهێز دەخاتە بەردەم عێراق. پڕۆژەکە لە رێگەی راکێشانی بۆرییەکی نەوت لە بەسرەوە دەستپێدەکات بۆ بەندەری عەقەبە لەسەر دەریای سوور، پاشان بۆ ناوچەی "سیدی کەریر" لە میسر بە مەبەستی کۆگا کردن، پاڵاوتن و هەناردەکردن بۆ بازاڕەکانی جیهان لە رێگەی دەریای ناوەڕاستەوە.

روانگەی ئیکۆ-عێراق ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەم هەنگاوە تەنها بۆ گواستنەوەی نەوت نییە، بەڵکو دەبێتە سەکۆیەک بۆ بوارەکانی وزە، پیشەسازی و گواستنەوە لە نێوان هەر سێ وڵاتدا. هەروەها پاراستنی پرۆسەی هەناردەکردن لە هەر گرژییەکی سەربازی لە ناوچەی کەنداو. لەگەڵ رەخساندنی هەلی کار و بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری عێراق.

روانگەکە دووپاتی کردەوە، هەمەچەشنکردنی دەروازەکانی هەناردەکردن، تاکە رێگەیە بۆ زامنکردنی سەقامگیری دارایی و پاراستنی بودجەی عێراق لە هەر شۆکێکی دەرەکی یان داخرانی رێگاکانی گواستنەوەی دەریایی.