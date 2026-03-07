سیاسی

سێ درۆن لە سنووری چۆمان کەوتنە خوارەوە

سێ فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان (درۆن) لە سنووری قەزاکە کەوتوونەتە خوارەوە و هیچ زیانێکی گیانییان نەبووە. 

سەرچاوەیەک لە بەرگریی شارستانیی چۆمان بە کوردستان24ـی راگەیاند، بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 07ـی ئاداری 2026، سێ فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان (درۆن) لە سنووری قەزاکە کەوتوونەتە خوارەوە و هیچ زیانێکی گیانییان نەبووە. 

 بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، یەکێک لە درۆنەکان، لە حەوشەی بەڕێوەبەرایەتیی چاودێریی کۆمەڵایەتی و دوو درۆنی دیکەش لە نزیک شوقەکانی "وەردە" کەوتوونەتە خوارەوە. 

ئەمە لە کاتێکدایە، لە سەرەتای سەرهەڵدانی شەڕی ئێران و ئیسرائیل و ئەمریکا، ژمارەیەک درۆن و مووشەکی دیکەش ئاراستەی ناوچە جیاوازەکانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و چیای کۆڕەک کراون. 

 

 
 
 
 

