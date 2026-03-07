پڕۆژەیەکی سینەمایی گرنگ تایبەت بە فیلمسازانی گەنج دامەزرا

پێش 5 خولەک

پڕۆژەیەکی نوێی سینەمایی لەژێر ناوی "لازیۆ بۆ سینەما" لەلایەن سینەماکار لازیۆ زانا دامەزرا، بۆ پشتگیری و هاندانی فیلمسازان و بەتایبەت فیلمسازانی گەنج کە حەزیان بە درووستکردنی فیلم هەیە.

ئەمڕۆ شەممە، 7ی ئاداری 2026، لازیۆ زانا، فیلمساز و سینەماکار و دمەزرێنەری ئەو پڕۆژە سینەماییە بە کوردستان 24ی گوت: "ئەم پڕۆژەیە بە ئامانجی درووستکردنی ژینگەیەکی گونجاو بۆ گەشەکردنی توانا و داهێنانی فیلمسازان درووستکراوە، لە ڕێگەی ئەم پڕۆژەیەوە، فیلمسازان دەتوانن سوود لە کامێرا پڕۆفیشناڵەکان، سیستەمی ڕووناکی و هەموو بابەتێکی پڕۆدەکشن بەبێ بەرامبەر لە بواری فیلمسازی وەربگرن بۆ ئەوەی بتوانن فیلمی کورت و ناوەڕۆکی سینەمایی و چیرۆک و خەیاڵە جوانەکانیان درووست بکەن.

لازیۆ زانا گوتیشی، "ئامانجی سەرەکی ئەم پڕۆژەیە ئەوەیە وەکو، پشتگیری هەموو فیلمسازانی کوردستان و گەنج، هاندانەوەی داهێنان لە بواری فیلمسازی لە کوردستاندا، درووستکردنی ناوەڕۆکی سینەمایەکی کوردی نوێ، درووستکردنی هەل بۆ ناساندنی توانا و ئاستی فیلمسازان."

لازیۆ زانا باس لە گرنگی ئەو پڕۆژە سینەماییە دەکات و دەڵێت: "ئێمە بڕوامان وایە سینەما تەنیا درووستکردنی فیلم نییە، بەڵکو زمانێکی هونەرییە بۆ گێڕانەوەی چیرۆک و پیشاندانی بیر و داهێنان. بۆیە ئەو پڕۆژە سینەماییە گرنگە هەوڵدەدات ببێتە پشتیوانێکی سەرەکی بۆ ئەو گەنجانەی کە حەزیان بە بواری فیلمسازی هەیە و دەیانەوێت چیرۆکەکانیان بگوازنەوە بۆ سەر شاشە."