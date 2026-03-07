نێچيرڤان بارزانى: هەرێمی کوردستانی هەمیشە کار بۆ ئارامیی ناوچەکە دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆککۆماری تورکیا، جەختیان لە پێویستیی گرتنەبەری رێگەچارەی سیاسی کردەوە بۆ رێگری لە تەشەنەکردنی ململانێکان و پاراستنی گەلان لە ماڵوێرانییەکانی جەنگ.

ئەمڕۆ شەممە، 7ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لە رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیاوە پێ گەیشت.

بە پێی راگەیەنراوی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، هەردوولا بە وردی تیشکيان خسته‌ سەر دۆخى ناوچەکە و ئەو ئاڵنگارییە مەترسیدارانەی له‌ ئه‌نجامى جەنگدا هاتوونه‌ته‌ ئاراوه‌.

هاوکات هەردوولا هاوڕا بوون کە پەرەسەندنی گرژییەکان هەڕەشەیەکی راستەقینە له‌سه‌ر ئێستا و داهاتووى سەقامگیریی دروست ده‌كات، بۆیە جەختیان لە پێویستیی گرتنەبەری رێگەچارەی سیاسی کردەوە بۆ رێگری لە تەشەنەکردنی ململانێکان و پاراستنی گەلان لە ماڵوێرانییەکانی جەنگ.

له‌ لايه‌كى دیکەوە ئەردۆغان سوپاس و پێزانینی تایبەتی خۆی ئاراستەی نێچیرڤان بارزانی کرد بۆ رۆڵی دیار و ئەرێنییان لە هاوکاری و پشتیوانیکردنی ئاشتی لە تورکیا. هه‌روه‌ها ئاماژەی بەوە دا کە ئەم هەڵوێستانە فاکتەرێکی بنەڕەتین بۆ چەسپاندنی تەبایی و پێکەوەژیانی گەلان و کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان لە ناوچەکەدا.

لای خۆیەوە، نێچیرڤان بارزانی دووپاتی کردەوە کە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە کار بۆ ئارامی له‌ ناوچه‌كه‌دا دەکات و پشتگیری لە هەموو هەنگاوێکی ئاشتیخوازانە و دیالۆگ دەکات بۆ چارەکردنی کێشەکان، بە شێوەیەک کە ئاسایش و بەرژەوەندیی گشتیی گەلانی ناوچەکە بپارێزرێت.

لەوەتەی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران دەستی پێکردووە، وڵاتانی جیهان بە گشتی و وڵاتانی ناوچەکە بە تایبەتی، داوای راگرتنی جەنگ و چارەکردنی کێشەکان لە رێگەی دیالۆگ و دیپلۆماسییەوە دەکەن، هەرێمی کوردستانیش وەک فاکتەری سەقامگیریی ناوچەکە، داوای چڕکردنەوەی هەوڵ نێودەوڵەتییەکان دەکات بۆ رێگری لە فراوانبوونی زیاتری بازنەی ململانێکان.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.