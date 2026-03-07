تەندروستیی لوبنان: نزیکەی 300 کەس بەهۆی بۆردومانەکانی ئیسرائیلەوە گیانیان لە دەست داوە

پێش 33 خولەک

وەزارەتی تەندروستیی لوبنان نوێترین ئاماری زیانە گیانییەکانی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، لە سەرەتای دەستپێکردنی دەستدرێژییەکانی ئیسرائیلەوە لە 2ـی ئادارەوە، ژمارەی کوژراوان بۆ نزیکەی 300 کەس بەرزبووەتەوە و زیاتر لە هەزار کەسیش برینداربوون.

وەزارەتی تەندروستیی لوبنان، ئەمڕۆ شەممە، 7ـی ئاداری 2026، لە راگەیەنراوێکدا وردەکاریی نوێی لەبارەی زیانەکانەوە ئاشکرا کرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، لە ئەنجامی بۆردومان و دەستدرێژییەکانی ئیسرائیل کە لە 2ـی ئازاری ئەمساڵەوە بۆ سەر لوبنان دەستی پێکردووە، 294 کەس کوژراون و هەزار و 23ـی دیکەش بریندار بوونە، ئەمەش لە کاتێکدایە کە گرژییەکان لە ناوچەکەدا روو لە زیادبوونن.

دوای چەند رۆژێک لە دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران، حزبوڵڵای لوبنانیش هاتە نێو جەنگەکە و چەندین مووشەک و درۆنی ئاراستەی تەلئەڤیڤ کرد، لە بەرانبەردا فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل دەستیان بە هێرشی چڕ بۆ سەر باشووری بەیرووت کرد.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.