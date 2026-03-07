سوپای ئیسرائیل: لە 48 کاتژمێردا 470 ئامانجمان لە ئێران و لوبنان پێکاوە

پێش 19 خولەک

سوپای ئیسرائیل رایگەیاند، لە ماوەی 48 کاتژمێری رابردوودا زیاتر لە 300 ئامانجی لە ناو خاکی ئێران و 170 ئامانجی دیکەی لە لوبنان کردووەتە ئامانج.

شەممە 7ـی ئاداری 2026، راگەیاندنی سوپای ئیسرائیل ئامارێکی دەربارەی شەپۆلی هێرشە فراوانەکانی کۆتایی هەفتە بڵاوکردەوە و رایگەیاند: "سوپا بەردەوام دەبێت لە هێرشکردنە سەر هەر شوێنێک کە پێویست بێت، بە مەبەستی لادانی مەترسی دەستبەجێ لەسەر هاووڵاتیانی دەوڵەتی ئیسرائیل."

لە بەیاننامەکەدا جەخت کراوەتەوە، "دەستی درێژی سوپا دەگاتە هەموو گۆڕەپانێک و دەستی هەموو دوژمنانمان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبڕین."

بەگوێرەی ئامارەکەی سوپای ئیسرائیل، هێرشەکان لە ئێران ئەم شوێنانەی گرتووەتەوە.

1. کۆگاکانی هەڵگرتنی مووشەک لە سەر زەوی و ژێر زەوی.

2. تێکدانی حەشارگەیەکی ژێرزەوی عەلی خامنەیی رێبەری ئێران، کە لە ژێر کۆمەڵگەی فەرماندەیی رژێمدا دروست کرابوو.

3. بارەگای یەکەی تایبەتی رژێمی ئێران لە پارێزگای ئەلبورز.

4. بنکەکانی هێزی بەسیج و ئاسایشی ناوخۆ.

5. تێکدانی دەیان سەکۆی هاوێشتنی مووشەکی بالیستی و کوژرانی ژمارەیەکی زۆر لە سەربازانی سوپای پاسداران.

6. تێکدانی 16 فڕۆکەی سەر بە فەیلەقی قودس کە کەرەستەی جەنگییان بۆ حیزبوڵڵای لوبنان دەگواستەوە.

ئامانجەکان لە لوبنان:

سەبارەت بە لوبنان، سوپای ئیسرائیل دەڵێت دەیان شەپۆلی هێرشی چڕیان لە بەیرووت و ناوچەکانی دیکە ئەنجامداوە و ئەم شوێنانە کراون بە ئامانج:

1. ژێرخانە سەربازییەکانی حیزبوڵڵا و بارەگایەکی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران لە لوبنان.

2. بارەگای یەکە جیاوازەکانی حیزبوڵڵا، سەکۆی هاوێشتنی مووشەک و کۆگای چەک لە باشووری لوبنان.

3. پێگە سەربازییەکانی حیزبوڵڵا لە ناوچەی بەقاع.

4. کوشتنی ژمارەیەک لە فەرماندەکانی حیزبوڵڵا لە بەیرووت و فەرماندەیەکی بزووتنەوەی حەماس لە ناوچەی تەرابلوس.